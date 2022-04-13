Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Баканов розповів, що чекає на Медведчука

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 19:25
Віктор Медведчук. Фото СБУ

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що надалі на голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кума Путіна Віктора Медведчука чекає запобіжний захід у вигляді арешту і справедливий вирок.  

Джерело: Баканов в ефірі національного марафону

Пряма мова Баканова: "Далі дії дуже прості насправді. На Медведчука чекає суд – підтвердження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А в майбутньому, я сподіваюся, що на Медведчука чекає справедливий вирок, зокрема по вугільній, трубній справах, де він фігурує".

Джерело: Глава СБУ нагадав, що мова йде про фінансування терористичної організації "ЛНР" та виведення стратегічного трубопроводу з власності держави.  

Баканов також розповів, що під час затримання Медведчука отримали додаткові дані про людей, які допомагали йому під час обрання запобіжного заходу.

Голова СБУ підкреслив, що "затримання Медведчука дає чіткий сигнал кожному зраднику України, що він не уникне покарання".

Читайте також: Втікач №1. У пошуках Медведчука

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту, а тепер намагався залишити Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.
  • Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість. 
  • МВС України вважає, Медведчука можна обміняти, але спершу було б добре засудити його або хоча б отримати від нього важливу інформацію. В МЗС РФ заявили, що це "британська схема: провести швидкий суд, дати термін, а потім вибити свідчення".
  • Кремль відцурався Медведчука, заявивши, що той "не громадянин Росії".

Теми: Медведчуквійнадержзрада
Головне сьогодні

У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

"Азов" вважає, що деблокада Маріуполя – можлива

Усі новини...
Мелітополь: партизани вночі вбили за 3 тижні 70 російських окупантів – ГУР
На сході та півдні України війська РФ готові до наступальних дій – Генштаб
Данілов просить Раду спростити процедуру покарання колаборантів
Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"
Останні новини
02:52
США потратять $9,5 млн на утримання яхти російського олігарха
02:12
Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон
01:45
85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль – мер
01:42
Росія просить Бразилію допомогти уникнути санкцій – Reuters
01:11
Макрон після розмови з Зеленським анонсував партію рятувального обладнання Україні
01:04
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
00:50
Донбас: захисники знищили 4 російські танки та 10 БТР і БМП
00:37
Скандал в Болгарії: затримання екс-прем’єра визнали незаконним
00:28
Росіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березні
00:28
Президент присвоїв звання Героя за знищення десятків одиниць техніки РФ
Усі новини...