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Баканов розповів, що чекає на Медведчука

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 19:25
Баканов розповів, що чекає на Медведчука
Віктор Медведчук. Фото СБУ

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що надалі на голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кума Путіна Віктора Медведчука чекає запобіжний захід у вигляді арешту і справедливий вирок.  

Джерело: Баканов в ефірі національного марафону

Пряма мова Баканова: "Далі дії дуже прості насправді. На Медведчука чекає суд – підтвердження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А в майбутньому, я сподіваюся, що на Медведчука чекає справедливий вирок, зокрема по вугільній, трубній справах, де він фігурує".

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Джерело: Глава СБУ нагадав, що мова йде про фінансування терористичної організації "ЛНР" та виведення стратегічного трубопроводу з власності держави.  

Баканов також розповів, що під час затримання Медведчука отримали додаткові дані про людей, які допомагали йому під час обрання запобіжного заходу.

Голова СБУ підкреслив, що "затримання Медведчука дає чіткий сигнал кожному зраднику України, що він не уникне покарання".

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Передісторія:

  • 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту, а тепер намагався залишити Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.
  • Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість. 
  • МВС України вважає, Медведчука можна обміняти, але спершу було б добре засудити його або хоча б отримати від нього важливу інформацію. В МЗС РФ заявили, що це "британська схема: провести швидкий суд, дати термін, а потім вибити свідчення".
  • Кремль відцурався Медведчука, заявивши, що той "не громадянин Росії".

Теми: Медведчуквійнадержзрада
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