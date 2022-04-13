Баканов розповів, що чекає на Медведчука

Глава СБУ Іван Баканов заявив, що надалі на голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кума Путіна Віктора Медведчука чекає запобіжний захід у вигляді арешту і справедливий вирок.

Джерело: Баканов в ефірі національного марафону

Пряма мова Баканова: "Далі дії дуже прості насправді. На Медведчука чекає суд – підтвердження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. А в майбутньому, я сподіваюся, що на Медведчука чекає справедливий вирок, зокрема по вугільній, трубній справах, де він фігурує".

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Джерело: Глава СБУ нагадав, що мова йде про фінансування терористичної організації "ЛНР" та виведення стратегічного трубопроводу з власності держави.

Баканов також розповів, що під час затримання Медведчука отримали додаткові дані про людей, які допомагали йому під час обрання запобіжного заходу.

Голова СБУ підкреслив, що "затримання Медведчука дає чіткий сигнал кожному зраднику України, що він не уникне покарання".

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