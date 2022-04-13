Баканов рассказал, что ждет Медведчука
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в дальнейшем главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука ждет мера пресечения в виде ареста и справедливый приговор.
Источник: Баканов в эфире национального марафона
Прямая речь Баканова: "Далее действия очень просты на самом деле. Медведчука ждет суд – подтверждение меры пресечения в виде содержания под стражей. А в будущем, я надеюсь, что Медведчука ждет справедливый приговор, в частности по угольному, трубному делам, где он фигурирует".
Источник: Глава СБУ напомнил, что речь идет о финансировании террористической организации "ЛНР" и выводе стратегического трубопровода из собственности государства.
Баканов также рассказал, что во время задержания Медведчука получили дополнительные данные о людях, которые помогали ему при избрании меры пресечения.
Глава СБУ подчеркнул, что "задержание Медведчука дает четкий сигнал каждому предателю Украины, что он не избежит наказания".
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Предыстория:
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста, а теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
- Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую возможность.
- МВД Украины считает, что Медведчука можно обменять, но сначала было бы хорошо осудить его или хотя бы получить от него важную информацию. В МИД РФ заявили, что это "британская схема: провести скорый суд, дать срок, а затем выбить показания".
- Кремль отрекся от Медведчука, заявив, что тот "не гражданин России".