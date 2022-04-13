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Баканов рассказал, что ждет Медведчука

Ирина БалачукСреда, 13 апреля 2022, 19:25
Виктор Медведчук. Фото СБУ

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в дальнейшем главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кума Путина Виктора Медведчука ждет мера пресечения в виде ареста и справедливый приговор.

Источник: Баканов в эфире национального марафона

Прямая речь Баканова: "Далее действия очень просты на самом деле. Медведчука ждет суд – подтверждение меры пресечения в виде содержания под стражей. А в будущем, я надеюсь, что Медведчука ждет справедливый приговор, в частности по угольному, трубному делам, где он фигурирует".

Источник: Глава СБУ напомнил, что речь идет о финансировании террористической организации "ЛНР" и выводе стратегического трубопровода из собственности государства.

Баканов также рассказал, что во время задержания Медведчука получили дополнительные данные о людях, которые помогали ему при избрании меры пресечения.

Глава СБУ подчеркнул, что "задержание Медведчука дает четкий сигнал каждому предателю Украины, что он не избежит наказания".

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Предыстория: 

  • 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста, а теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
  • Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.
  • МВД Украины считает, что Медведчука можно обменять, но сначала было бы хорошо осудить его или хотя бы получить от него важную информацию. В МИД РФ заявили, что это "британская схема: провести скорый суд, дать срок, а затем выбить показания". 
  • Кремль отрекся от Медведчука, заявив, что тот "не гражданин России".

Темы: Медведчуквойнагосизмена
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