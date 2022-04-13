Зеленський розкрив перші деталі затримання Медведчука

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нардеп із ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук був затриманий, коли, замаскувавшись під українського військового, намагався втекти за кордон.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook

Деталі: За словами президента, Медведчук 48 днів ховався в Україні і нарешті спробував втекти за кордон.

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Пряма мова: "Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів і ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените "Поехали!"

Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий вояка, ось такий патріот.

Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи і військові розглянули таку можливість".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У вівторок ввечері Зеленський повідомив, що СБУ затримала Медведчука, і опублікував фото останнього у військовій формі й кайданках. Подробиці він пообіцяв пізніше.

На цю новину вже відреагували у Путіна. Його речник Дмитро Пєсков так прокоментував подію: "Фото з нібито затриманим Медведчуком потрібно перевіряти у зв'язку з великою кількістю фейків".

Передісторія:

З травня 2021 року Медведчук перебував під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Згодом у жовтні додалась ще одна підозра – у держзраді та сприянні діяльності терористичній організації. За 5 днів до російського наступу дружина Медведчука Оксана Марченко виїхала до Білорусі. Згодом опублікувала відео з Москви.

Печерський районний суд у місті Києві встановив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Депутата підозрювали в незаконній торгівлі з ватажками ОРДЛО.

За кілька діб до початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, поблизу маєтку Медведчука в Києві помітили активний рух мінівенів та автівок, що вивозили особисті речі кума Путіна. 27 лютого правоохоронці підтвердили журналістам, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.

Розшуком депутата-втікача займалися спецпризначенці Служби безпеки спільно з прокурорами. Серед правоохоронців робочою гіпотезою було припущення, що Медведчук переховується в когось удома із колег в "ОПЗЖ", тому в домівках нардепів партії проводили обшуки. В Офісі Генерального прокурора запевняли, що Медведчук не втік закордон.

18 березня суд дозволив заочно заарештувати Медведчука.

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