У МВС озвучили передумови обміну Медведчука, в РФ відреагували

Радник голови МВС України Вадим Денисенко вважає, що нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який є кумом Володимиру Путіну, можна обміняти, але спершу було б добре засудити його або хоча б отримати від нього важливу інформацію.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі українських телеканалів, "Інтерфакс-Україна", коментар представниці МЗС РФ Марії Захарової в Telegram

Пряма мова Денисенка: "Треба обмінювати, якщо є така можливість… але коли ми говоримо про Медведчука, мені здається, що дуже правильно було б зробити дві речі: щонайменше, щоб він дав певні свідчення, тому що він має величезний обсяг інформації про те, хто, кому, скільки і за що давав із РФ для створення "п'ятої колони", створення руху колаборантів.

Ідеально було б, якщо це можливо, звісно, – це більше мають розуміти прокурори, – провести максимально швидко судовий процес, дати йому (Медведчуку) відповідний термін, отримати свідчення від нього і після цього обміняти.

Якщо Медведчук здасть "паролі та явки", цього буде більше ніж достатньо для того, щоб рухатися далі…

І я не впевнений, що Медведчук хотів би, щоб його наразі обмінювали".

Деталі: Захарова, реагуючи на це, написала: "Ясно? Британська схема: провести швидкий суд, дати термін, а потім вибити свідчення. Працює безвідмовно".

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Цьому передувало:

12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і тепер намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.

Передісторія:

Знати більше: Втікач №1. В пошуках Медведчука