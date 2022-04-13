Кремль відцурався Медведчука: "не громадянин Росії"

У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" кум Путіна Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським журналістам 13 квітня, цитують ЗМІ РФ, зокрема РИА "Новости"

Пряма мова: "Що стосується обміну, про який із таким жаром, запалом, задоволенням заговорили різні діячі у Києві: Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до спеціальної військової операції. Він є іноземним політичним діячем.

Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації".

Деталі: При цьому Пєсков зазначив, що Кремль "безперечно стежитиме за долею Медведчука, до чого закликає і європейських політиків, які так дбають про свободу слова, говорять про неможливість переслідування людини з політичних мотивів".

Кремль подякував Медведчуку за "вирішення гуманітарних питань".

Пєсков заявив, що Медведчук, мовляв, "завжди виступав за мир і проти війни, ухвалив непросте рішення залишитися в Україні та брати участь у судилищі проти себе".

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Більше того, нібито "ніякої військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї Медведчука про нормалізацію відносин з Росією", озвучив нове виправдання війні прессек Путіна.

Цьому передувало: 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і тепер намагався покинути Україну. Спершу у телеграм-каналі президента Володимира Зеленського з'явилася фотографія Медведчука у військовій формі та у наручниках. Потім з'явилися деталі спецоперації СБУ.

Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян, які перебувають у полоні російських військових, – а правоохоронним органам України розглянути таку можливість.

МВС України вважає, Медведчука можна обміняти, але спершу було б добре засудити його або хоча б отримати від нього важливу інформацію. В МЗС РФ заявили, що це "британська схема: провести швидкий суд, дати термін, а потім вибити свідчення".

Передісторія:

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