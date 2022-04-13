Росіяни готують фейк про нібито український схрон вибухівки в Енергодарі – ОВА

Російські окупанти з допомогою пропагандистів готують фейк про нібито знайдений схрон із вибухівкою в Енергодарі, щоб дискредитувати Збройні сили України.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно ЗОВА: "Російські окупаційні війська в місті Енергодарі готують черговий фейк. Із задіянням російських пропагандистів вони планують зробити сюжет про начебто виявлений схрон з великою кількістю вибухівки та боєприпасів. Російська пропаганда планує піднести це, як нібито вказаний схрон був обладнаний диверсійною групою ЗСУ".



Деталі: Зазначається, що це роблять, щоб дискредитувати ЗСУ.

У ЗОВА нагадали, що Росія веде потужну інформаційну війну проти України – в інформаційному полі щодня з'являється безліч фейків.

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