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Россияне готовят фейк о якобы украинском схроне взрывчатки в Энергодаре – ОВА

Ирина БалачукСреда, 13 апреля 2022, 20:50

Российские оккупанты с помощью пропагандистов готовят фейк о якобы найденном схроне со взрывчаткой в ​​Энергодаре, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно ЗОВА: "Российские оккупационные войска в городе Энергодаре готовят очередной фейк. С задействованием российских пропагандистов они планируют сделать сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это так, как будто указанный схрон был оборудован диверсионной группой ВСУ".

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Детали: Отмечается, что это делают, чтобы дискредитировать ВСУ.

В ЗОВА напомнили, что Россия ведет мощную информационную войну против Украины – в информационном поле каждый день появляется множество фейков.

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Темы: Запорожская областьвойнаЭнергодарпропаганда
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