Россияне готовят фейк о якобы украинском схроне взрывчатки в Энергодаре – ОВА
Российские оккупанты с помощью пропагандистов готовят фейк о якобы найденном схроне со взрывчаткой в Энергодаре, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.
Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram
Дословно ЗОВА: "Российские оккупационные войска в городе Энергодаре готовят очередной фейк. С задействованием российских пропагандистов они планируют сделать сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это так, как будто указанный схрон был оборудован диверсионной группой ВСУ".
Детали: Отмечается, что это делают, чтобы дискредитировать ВСУ.
В ЗОВА напомнили, что Россия ведет мощную информационную войну против Украины – в информационном поле каждый день появляется множество фейков.
Предыстория:
- Россияне и их пособники в Энергодаре Запорожской области начали создавать фейковые органы власти.
- Враг также взял под свой контроль помещение "Укртелекома" в Энергодаре.