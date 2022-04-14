Нагнетание усиливается: Россия заявила об "обстреле" со стороны Украины еще двух сел

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил якобы об обстреле со стороны Украины села Журавлевка, из которого ранее эвакуировали жителей, а также села Сподарюшино.

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет".

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Детали: Губернатор напомнил, что ранее в данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди были вывезены за его пределы.

Ранее в четверг Гладков также заявил об "обстреле" со стороны Украины села Сподарюшино Грайворонского городского округа.

Однако тогда он заявил, что пострадавших и жертв среди мирного населения нет, так же как и разрушений жилых и социальных объектов.

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"Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино", - сообщил губернатор.

Что предшествовало: Ранее в четверг Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.

Позже СНБО обнародовал заявление, что спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Российское военное руководство угрожает ракетными ударами по Киеву, если украинцы, дескать, не перестанут проводить диверсии на территории РФ.