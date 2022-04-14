Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нагнетание усиливается: Россия заявила об "обстреле" со стороны Украины еще двух сел

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 19:27
Нагнетание усиливается: Россия заявила об обстреле со стороны Украины еще двух сел
ЖУРАВЛЕВКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РФ

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил якобы об обстреле со стороны Украины села Журавлевка, из которого ранее эвакуировали жителей, а также села Сподарюшино.

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет".

Реклама:

Детали: Губернатор напомнил, что ранее в данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди были вывезены за его пределы.

Ранее в четверг Гладков также заявил об "обстреле" со стороны Украины села Сподарюшино Грайворонского городского округа.

Однако тогда он заявил, что пострадавших и жертв среди мирного населения нет, так же как и разрушений жилых и социальных объектов.

ВИДЕО ДНЯ

"Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино", - сообщил губернатор.

Что предшествовало: Ранее в четверг Россия заявила, что Украина обстреляла Климовский район Брянской области, погибших нет.

Позже СНБО обнародовал заявление, что спецслужбы России приступили к реализации плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии.

Российское военное руководство угрожает ракетными ударами по Киеву, если украинцы, дескать, не перестанут проводить диверсии на территории РФ.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
14:22
Со следующего года могут заработать театры Харькова, но их бюджет сократят вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
14:10
В Сухопутных войсках сообщили, как можно выбрать конкретную бригаду и профессию для службы
13:59
"Мой позывной – Вера". История капеллана и волонтерки Людмилы Марфин
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
Все новости...
Реклама: