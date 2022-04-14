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У Туреччині чекають на згоду Путіна зустрітися із Зеленським, а в Кремлі хочуть спершу документ

Денис КарловськийЧетвер, 14 квітня 2022, 16:23
У Туреччині чекають на згоду Путіна зустрітися із Зеленським, а в Кремлі хочуть спершу документ
Зеленський і Путін 9 грудня 2019 року в Парижі на зустрічі голів країн нормандської четвірки. фото ілюстративне: getty images

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоґлу заявив, що проведення особистої зустрічі лідерів України та Росії залежатиме від згоди російського президента Володимира Путіна, однак у Кремлі чекають спершу підписання документа між переговорними групами.

Джерело: інтерв’ю Чавушоґлу для турецького телеканалу NTV, російське державне медіа "Радіо Sputnik" із коментарем речника Кремля Дмитра Пєскова

Пряма мова Чавушоґлу: "Я вважаю, що ця зустріч недалека. Все залежить від згоди й позиції Путіна. Принципово російський лідер не проти"

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Деталі: Чавушоґлу додав, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан планує провести найближчим часом розмови телефоном із Зеленським і Путіном.

За словами Чавушоґлу, атмосфера між переговорними групами України та РФ змінилася після медійного розголосу злочинів російських окупантів, скоєних проти мирних мешканців Київщини. 

Турецький міністр вважає, що в разі загострення бойових дій досягнення угоди про припинення вогню буде відтерміноване.

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У Кремлі наполягають на попередньому узгодженні письмової угоди між переговорними групами.

Пряма мова Пєскова: "Поки що в предметному плані будь-яких новацій у цьому стосунку немає. Ми казали, що принципово ніколи президент (Росії – ред.) від такої зустрічі не відмовлявся, але для неї повинні бути підготовлені відповідні умови, а саме текст документа.

Поки тут чогось нового ми вам не повідомимо".

Передісторія:

  • 9 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги українських військ у великих битвах, які очікуються в східних областях України. Президент Зеленський повторив цю думку, зазначивши, що втрата Маріуполя та поразки в Донбасі послаблять переговорні позиції України, тому влада налаштована боротися рішуче перед будь-якими домовленостями.
  • Зеленський в інтерв’ю індійським журналістам 7 квітня натякнув, що зустрітися з Путіним він може й до підписання угоди про гарантії безпеки. 12 квітня Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут.
  • 31 березня Ердоґан поговорив телефоном із Зеленським, а аткож особисто обговорив ситуацію в театрі бойових дій із міністром оборони України Олексієм Резніковим. Наступного дня 1 квітня турецький президент подзвонив Путіну, щоби поговорити про результат перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня.
  • Раніше Чавушоґлу заявляв, що спершу вони сподіваються провести зустріч міністрів закордонних справ Росії й України для узгодження домовленостей та парафування угоди, а потім – особисті перемовини глав держав.
  • Голова переговорної групи України Давид Арахамія вважає, що зустріч Зеленського й Путіна відбудеться, радше за все, у Стамбулі або столиці Туреччини Анкарі.

Теми: ТуреччинапереговориПутінЗеленський
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