У Туреччині чекають на згоду Путіна зустрітися із Зеленським, а в Кремлі хочуть спершу документ
Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоґлу заявив, що проведення особистої зустрічі лідерів України та Росії залежатиме від згоди російського президента Володимира Путіна, однак у Кремлі чекають спершу підписання документа між переговорними групами.
Джерело: інтерв’ю Чавушоґлу для турецького телеканалу NTV, російське державне медіа "Радіо Sputnik" із коментарем речника Кремля Дмитра Пєскова
Пряма мова Чавушоґлу: "Я вважаю, що ця зустріч недалека. Все залежить від згоди й позиції Путіна. Принципово російський лідер не проти"
Деталі: Чавушоґлу додав, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан планує провести найближчим часом розмови телефоном із Зеленським і Путіном.
За словами Чавушоґлу, атмосфера між переговорними групами України та РФ змінилася після медійного розголосу злочинів російських окупантів, скоєних проти мирних мешканців Київщини.
Турецький міністр вважає, що в разі загострення бойових дій досягнення угоди про припинення вогню буде відтерміноване.
У Кремлі наполягають на попередньому узгодженні письмової угоди між переговорними групами.
Пряма мова Пєскова: "Поки що в предметному плані будь-яких новацій у цьому стосунку немає. Ми казали, що принципово ніколи президент (Росії – ред.) від такої зустрічі не відмовлявся, але для неї повинні бути підготовлені відповідні умови, а саме текст документа.
Поки тут чогось нового ми вам не повідомимо".
Передісторія:
- 9 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Зеленський зустрінеться з Путіним після перемоги українських військ у великих битвах, які очікуються в східних областях України. Президент Зеленський повторив цю думку, зазначивши, що втрата Маріуполя та поразки в Донбасі послаблять переговорні позиції України, тому влада налаштована боротися рішуче перед будь-якими домовленостями.
- Зеленський в інтерв’ю індійським журналістам 7 квітня натякнув, що зустрітися з Путіним він може й до підписання угоди про гарантії безпеки. 12 квітня Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут.
- 31 березня Ердоґан поговорив телефоном із Зеленським, а аткож особисто обговорив ситуацію в театрі бойових дій із міністром оборони України Олексієм Резніковим. Наступного дня 1 квітня турецький президент подзвонив Путіну, щоби поговорити про результат перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня.
- Раніше Чавушоґлу заявляв, що спершу вони сподіваються провести зустріч міністрів закордонних справ Росії й України для узгодження домовленостей та парафування угоди, а потім – особисті перемовини глав держав.
- Голова переговорної групи України Давид Арахамія вважає, що зустріч Зеленського й Путіна відбудеться, радше за все, у Стамбулі або столиці Туреччині Анкарі.