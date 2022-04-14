У Туреччині чекають на згоду Путіна зустрітися із Зеленським, а в Кремлі хочуть спершу документ

Зеленський і Путін 9 грудня 2019 року в Парижі на зустрічі голів країн нормандської четвірки. фото ілюстративне: getty images

Турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоґлу заявив, що проведення особистої зустрічі лідерів України та Росії залежатиме від згоди російського президента Володимира Путіна, однак у Кремлі чекають спершу підписання документа між переговорними групами.

Джерело: інтерв’ю Чавушоґлу для турецького телеканалу NTV, російське державне медіа "Радіо Sputnik" із коментарем речника Кремля Дмитра Пєскова

Пряма мова Чавушоґлу: "Я вважаю, що ця зустріч недалека. Все залежить від згоди й позиції Путіна. Принципово російський лідер не проти"

Деталі: Чавушоґлу додав, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоґан планує провести найближчим часом розмови телефоном із Зеленським і Путіном.

За словами Чавушоґлу, атмосфера між переговорними групами України та РФ змінилася після медійного розголосу злочинів російських окупантів, скоєних проти мирних мешканців Київщини.

Турецький міністр вважає, що в разі загострення бойових дій досягнення угоди про припинення вогню буде відтерміноване.

У Кремлі наполягають на попередньому узгодженні письмової угоди між переговорними групами.

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Пряма мова Пєскова: "Поки що в предметному плані будь-яких новацій у цьому стосунку немає. Ми казали, що принципово ніколи президент (Росії – ред.) від такої зустрічі не відмовлявся, але для неї повинні бути підготовлені відповідні умови, а саме текст документа.

Поки тут чогось нового ми вам не повідомимо".

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