Данілов: Ракетна програма за Зеленського не зупинялася жодного дня
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що ракетна програма України при президенті Володимирі Зеленському "не зупинялася жодного дня".
Джерело: Данілов у Facebook
Дослівно: "З огляду на відомі "московські флагманські" події просто необхідно сказати кілька слів про нашу ракетну програму, оскільки виявилось аж занадто багато причетних до "Вільхи" та "Нептунів" із минулого, і замало правди про сучасність. А правда полягає в тому, що без волі президента Зеленського ми б не мали зброї, яка може передати "палке" вітання рашистам, і не тільки "російському військовому кораблю"".
"Наша ракетна програма не зупинялася жодного дня. Бо дехто робить вигляд, що після 2019 року "все пропало", і це – абсолютна брехня".
Деталі: Як зазначає Данілов, Зеленський ще на початку липня 2019 року визначив завдання стосовно розробки Програми ракетно-реактивного озброєння на період до 2030 року.
У рамках програми було завершено проведення дослідних робіт за ключовими проєктами "Вільха" та "Нептун". Була збільшена дальність їх застосування, і "Вільхи" та "Нептуни" були прийняті на озброєння. Було сформовано єдину модель кооперації виробників цих проєктів та розгорнуто створення додаткових виробничих потужностей.
"Протягом 2019 і 2020 років ДККБ "Луч" на полігоні в Одеській області провело успішні ракетні випробування модернізованої реактивної системи "Вільха-М" зі збільшеною дальністю ураження. А у квітні 2020 року на полігоні "Алібей" був випробуваний комплекс крилатих ракет наземного базування – тепер вже знаменитий "Нептун". У результаті всі надводні мішені були уражені", – зазначив секретар РНБО.
Він також перерахував інші рішення, заходи та результати випробувань, що стосувалися ракетної програми.
"Тому за кожним військовим успіхом стоїть велика і копітка робота", – підсумував Данілов.
Передісторія:
- Ввечері 13 квітня джерела УП та голова Одеської ОВА повідомили, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" ЗСУ вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.
- 14 квітня Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь "здетонував боєзапас".
- Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, який у 2015-2019 роках опікувався ракетною програмою України, пояснив, що проєкт розробки та виготовлення "Нептуна" був реалізований КБ "Луч" в нереально короткий термін за мінімального фінансування в умовах військового протистояння з Росією. Водночас він заявив, що останні проєкти були призупинені після 2019 року, висловивши сподівання, що всі призупинені ракетні програми будуть відновлені "і наші крилаті ракети знайдуть свої цілі і в московському кремлі".
- Впродовж 2020-2021 років експерти і аналітики неодноразово критикували Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості в непрозорості та неефективності виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ).