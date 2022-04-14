Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Ракетная программа при Зеленском не останавливалась ни дня

Катерина ТищенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 22:45
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что ракетная программа Украины при президенте Владимире Зеленском "не останавливалась ни дня".

Источник: Данилов в Facebook

Дословно: "Учитывая известные "московские флагманские" события, просто необходимо сказать несколько слов о нашей ракетной программе, поскольку оказалось слишком много причастных к "Ольхе" и "Нептунам" из прошлого, и мало правды о современности. А правда заключается в том, что без воли президента Зеленского у нас не было бы оружия, которое может передать "горячий" привет рашистам, и не только "российскому военному кораблю"".

"Наша ракетная программа не останавливалась ни дня. Потому что некоторые делают вид, что после 2019 года "все пропало", и это – абсолютная ложь".

Детали: Как отмечает Данилов, Зеленский еще в начале июля 2019 определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года.

В рамках программы было завершено проведение исследований по ключевым проектам "Ольха" и "Нептун". Была увеличена дальность их применения, и Ольхи и Нептуны были приняты на вооружение. Была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей.

"В течение 2019 и 2020 годов ДККБ "Луч" на полигоне в Одесской области провело успешные ракетные испытания модернизированной реактивной системы "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. А в апреле 2020 года на полигоне "Алибей" был испытан комплекс крылатых ракет наземного базирования – теперь уже знаменитый "Нептун". В результате все надводные мишени были поражены", – отметил секретарь СНБО.

ВИДЕО ДНЯ

Он также перечислил другие решения, меры и результаты испытаний, касающиеся ракетной программы.

"Поэтому за каждым военным успехом стоит большая и кропотливая работа", – подытожил Данилов.

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" ВСУ поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.
  • 14 апреля Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".
  • Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который в 2015-2019 годах занимался ракетной программой Украины, пояснил, что проект разработки и изготовления "Нептуна" был реализован КБ "Луч" в нереально короткие сроки при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с Россией. В то же время, он заявил, что последние проекты были приостановлены после 2019 года, выразив надежду, что все приостановленные ракетные программы будут восстановлены "и наши крылатые ракеты найдут свои цели и в московском кремле".
  • На протяжении 2020-2021 годов эксперты и аналитики неоднократно критиковали Министерство обороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности за непрозрачность и неэффективность выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Темы: Даниловоружие
Главное сегодня

Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

фотоЗа маркой "Русский военный корабль, иди..." выстроилась очередь, как за айфонами

фото, ВИДЕОСМИ нашли оккупанта и его жену, которая "посоветовала" ему насиловать украинок

Все новости...
Данилов
Данилов рассказал о стрельбах у Офиса президента в начале войны
Власти знали о подготовке российского вторжения, только ждали 22 февраля – Данилов
Данилов просит Раду упростить процедуру наказания коллаборантов
Последние новости
06:40
ООН: В Украине погибли почти 2 тысячи гражданских
06:00
видеоЖурналисты показали имущество друга Медведчука Козака
05:00
В парламенте Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
04:00
Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных
03:00
СМИ: Шмигаль поедет в Вашингтон
02:05
Лидер "партии Меркель" критикует правительство за недостаточную поддержку Украины
02:01
Зеленский наградил еще более двухсот военных
01:40
Залужный обсудил с американским генералом бои на Донбассе и Харьковщине
01:34
Россия подтвердила угрозы всем странам, помогающим оружием Украине
01:12
Украинские защитники за сутки сбили 1 самолет, 1 вертолет, 3 БПЛА и 2 крылатые ракеты врага
Все новости...