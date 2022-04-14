Данилов: Ракетная программа при Зеленском не останавливалась ни дня
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что ракетная программа Украины при президенте Владимире Зеленском "не останавливалась ни дня".
Источник: Данилов в Facebook
Дословно: "Учитывая известные "московские флагманские" события, просто необходимо сказать несколько слов о нашей ракетной программе, поскольку оказалось слишком много причастных к "Ольхе" и "Нептунам" из прошлого, и мало правды о современности. А правда заключается в том, что без воли президента Зеленского у нас не было бы оружия, которое может передать "горячий" привет рашистам, и не только "российскому военному кораблю"".
"Наша ракетная программа не останавливалась ни дня. Потому что некоторые делают вид, что после 2019 года "все пропало", и это – абсолютная ложь".
Детали: Как отмечает Данилов, Зеленский еще в начале июля 2019 определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года.
В рамках программы было завершено проведение исследований по ключевым проектам "Ольха" и "Нептун". Была увеличена дальность их применения, и Ольхи и Нептуны были приняты на вооружение. Была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей.
"В течение 2019 и 2020 годов ДККБ "Луч" на полигоне в Одесской области провело успешные ракетные испытания модернизированной реактивной системы "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. А в апреле 2020 года на полигоне "Алибей" был испытан комплекс крылатых ракет наземного базирования – теперь уже знаменитый "Нептун". В результате все надводные мишени были поражены", – отметил секретарь СНБО.
Он также перечислил другие решения, меры и результаты испытаний, касающиеся ракетной программы.
"Поэтому за каждым военным успехом стоит большая и кропотливая работа", – подытожил Данилов.
Предыстория:
- Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" ВСУ поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.
- 14 апреля Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".
- Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который в 2015-2019 годах занимался ракетной программой Украины, пояснил, что проект разработки и изготовления "Нептуна" был реализован КБ "Луч" в нереально короткие сроки при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с Россией. В то же время, он заявил, что последние проекты были приостановлены после 2019 года, выразив надежду, что все приостановленные ракетные программы будут восстановлены "и наши крылатые ракеты найдут свои цели и в московском кремле".
- На протяжении 2020-2021 годов эксперты и аналитики неоднократно критиковали Министерство обороны и Министерство по стратегическим отраслям промышленности за непрозрачность и неэффективность выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).