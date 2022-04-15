Через втрату крейсера "Москва" Путін може переглянути свою морську позицію – розвідка Британії

У Міноборони Британії пояснили, що крейсер "Москва", який затонув після удару українськими ракетами, виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

Джерело: Міноборони Британії у Twitter

Деталі: За словами розвідки, корабель був одним із трьох крейсерів класу "Слава" у російському флоті: введений в експлуатацію 1979-го, у 2021 повернувся на службу після великого ремонту, що мав покращити його можливості.

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Дослівно: "Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну знищені два ключових військово-морських об'єкта, першим з яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.

Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу.

Зранку 14 квітня в російському Мінобороні визнали, що на палубі флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але скинули все на випадкову детонацію боєприпасів. Про інцидент командування доповіло особисто російському президенту Володимиру Путіну.

Українське військове командування повідомило вдень 14 квітня, що внаслідок влучання українських ракет крейсер "Москва" почав тонути.

Згодом стало відомо, що російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.

Нагадаємо: 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.