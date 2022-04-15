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Через втрату крейсера "Москва" Путін може переглянути свою морську позицію – розвідка Британії

Роман ПетренкоП'ятниця, 15 квітня 2022, 09:37
КРЕЙСЕР "МОСКВА" У 2012 РОЦІ. ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

У Міноборони Британії пояснили, що крейсер "Москва", який затонув після удару українськими ракетами, виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

Джерело: Міноборони Британії у Twitter

Деталі: За словами розвідки, корабель був одним із трьох крейсерів класу "Слава" у російському флоті: введений в експлуатацію 1979-го, у 2021 повернувся на службу після великого ремонту, що мав покращити його можливості.

Дослівно: "Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну знищені два ключових військово-морських об'єкта, першим з яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.

Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі".

Передісторія:

  • Ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу.
  • Зранку 14 квітня в російському Мінобороні визнали, що на палубі флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але скинули все на випадкову детонацію боєприпасів. Про інцидент командування доповіло особисто російському президенту Володимиру Путіну.
  • Українське військове командування повідомило вдень 14 квітня, що внаслідок влучання українських ракет крейсер "Москва" почав тонути.
  • Згодом стало відомо, що російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.

Нагадаємо: 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

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Теми: Чорне мореРосіявійна
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