Через втрату крейсера "Москва" Путін може переглянути свою морську позицію – розвідка Британії
У Міноборони Британії пояснили, що крейсер "Москва", який затонув після удару українськими ракетами, виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.
Джерело: Міноборони Британії у Twitter
Деталі: За словами розвідки, корабель був одним із трьох крейсерів класу "Слава" у російському флоті: введений в експлуатацію 1979-го, у 2021 повернувся на службу після великого ремонту, що мав покращити його можливості.
Дослівно: "Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну знищені два ключових військово-морських об'єкта, першим з яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня.
Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі".
Передісторія:
- Ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу.
- Зранку 14 квітня в російському Мінобороні визнали, що на палубі флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але скинули все на випадкову детонацію боєприпасів. Про інцидент командування доповіло особисто російському президенту Володимиру Путіну.
- Українське військове командування повідомило вдень 14 квітня, що внаслідок влучання українських ракет крейсер "Москва" почав тонути.
- Згодом стало відомо, що російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.
Нагадаємо: 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.