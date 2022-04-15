Из-за потери крейсера "Москва" Путин может пересмотреть свою морскую позицию – разведка Британии

В Минобороны Британии пояснили, что затонувший после удара украинскими ракетами крейсер "Москва" исполнял ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

Источник: Минобороны Британии в Twitter

Детали: По словам разведки, корабль был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте: введенный в эксплуатацию в 1979-м, в 2021 году вернулся на службу после большого ремонта, который должен был улучшить его возможности.

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Дословно: "Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину уничтожены два ключевых военно-морских объекта, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта.

Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море".

Предыстория:

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Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.

Утром 14 апреля в российском минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но скинули все на случайную детонацию боеприпасов. Об инциденте командование доложило лично российскому президенту Владимиру Путину.

Украинское военное командование сообщило днем ​​14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.

Позже стало известно, что российский крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.

Напомним: 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск был уничтожен крупный десантный корабль "Саратов" Черноморского флота оккупантов. Пожар перешел на другие корабли, топливо и боеприпасы.