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Из-за потери крейсера "Москва" Путин может пересмотреть свою морскую позицию – разведка Британии

Роман ПетренкоПятница, 15 апреля 2022, 09:37
Из-за потери крейсера Москва Путин может пересмотреть свою морскую позицию – разведка Британии

В Минобороны Британии пояснили, что затонувший после удара украинскими ракетами крейсер "Москва" исполнял ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

Источник: Минобороны Британии в Twitter

Детали: По словам разведки, корабль был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте: введенный в эксплуатацию в 1979-м, в 2021 году вернулся на службу после большого ремонта, который должен был улучшить его возможности.

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Дословно: "Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину уничтожены два ключевых военно-морских объекта, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта.

Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.
  • Утром 14 апреля в российском минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но скинули все на случайную детонацию боеприпасов. Об инциденте командование доложило лично российскому президенту Владимиру Путину.
  • Украинское военное командование сообщило днем ​​14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.
  • Позже стало известно, что российский крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.

Напомним: 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск был уничтожен крупный десантный корабль "Саратов" Черноморского флота оккупантов. Пожар перешел на другие корабли, топливо и боеприпасы.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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