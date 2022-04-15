Из-за потери крейсера "Москва" Путин может пересмотреть свою морскую позицию – разведка Британии
В Минобороны Британии пояснили, что затонувший после удара украинскими ракетами крейсер "Москва" исполнял ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.
Источник: Минобороны Британии в Twitter
Детали: По словам разведки, корабль был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте: введенный в эксплуатацию в 1979-м, в 2021 году вернулся на службу после большого ремонта, который должен был улучшить его возможности.
Дословно: "Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину уничтожены два ключевых военно-морских объекта, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта.
Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море".
Предыстория:
- Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.
- Утром 14 апреля в российском минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но скинули все на случайную детонацию боеприпасов. Об инциденте командование доложило лично российскому президенту Владимиру Путину.
- Украинское военное командование сообщило днем 14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.
- Позже стало известно, что российский крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.
Напомним: 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск был уничтожен крупный десантный корабль "Саратов" Черноморского флота оккупантов. Пожар перешел на другие корабли, топливо и боеприпасы.