Російськомовну версію Moscow Times заблокували через "фейкові новини" про ОМОН

Роскомнагляд заблокував онлайн-доступ до російськомовної версії незалежного видання Moscow Times через публікацію статті про відмову російського ОМОН брати участь у бойових діях в Україні.

Джерело: заява на сайті Moscow Times

Деталі: Роскомнагляд обмежив онлайн-доступ користувачам у Росії лише до російськомовної версії видання, водночас англомовна досі відкривається на території РФ.

У заяві видання зазначило, що РКН заблокував доступ через репортаж про відмову військовослужбовців Росгвардії брати участь у війні проти України. Стаття Moscow Times про відмови росгвардійців їхати воювати в Україну була опублікована ще 4 квітня.

12 квітня, відповідно до бази даних РКН, російська генпрокуратура надіслала відповідне клопотання про блокування онлайн-доступу до російськомовної версії сайту Moscow Times. Однак збої та блокування сайту користувачі помітили лише вранці 15 квітня, після того як провайдери почали виконувати вимогу РКН.

Російська влада називає будь-які правдиві репортажі про перебіг війни Росії проти України "хибною інформацію про збройні сили РФ", і погрожує кримінальним покаранням.

Довідково: Moscow Times було засновано 1992 року, і до 2017 року мало паперову версію. Газету друкували російською та англійською мовами. Її цільовою аудиторією були іноземні громадяни, що живуть в Росії, бізнесмени-іноземці, дипломати, іноземні журналісти, туристи тощо.

ВІДЕО ДНЯ

2022 року після вторгнення російських окупаційних військ в Україну, редакція Moscow Times переїхала з Москви до Амстердама.

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