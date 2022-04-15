Російськомовну версію Moscow Times заблокували через "фейкові новини" про ОМОН
Роскомнагляд заблокував онлайн-доступ до російськомовної версії незалежного видання Moscow Times через публікацію статті про відмову російського ОМОН брати участь у бойових діях в Україні.
Джерело: заява на сайті Moscow Times
Деталі: Роскомнагляд обмежив онлайн-доступ користувачам у Росії лише до російськомовної версії видання, водночас англомовна досі відкривається на території РФ.
У заяві видання зазначило, що РКН заблокував доступ через репортаж про відмову військовослужбовців Росгвардії брати участь у війні проти України. Стаття Moscow Times про відмови росгвардійців їхати воювати в Україну була опублікована ще 4 квітня.
12 квітня, відповідно до бази даних РКН, російська генпрокуратура надіслала відповідне клопотання про блокування онлайн-доступу до російськомовної версії сайту Moscow Times. Однак збої та блокування сайту користувачі помітили лише вранці 15 квітня, після того як провайдери почали виконувати вимогу РКН.
Російська влада називає будь-які правдиві репортажі про перебіг війни Росії проти України "хибною інформацію про збройні сили РФ", і погрожує кримінальним покаранням.
Довідково: Moscow Times було засновано 1992 року, і до 2017 року мало паперову версію. Газету друкували російською та англійською мовами. Її цільовою аудиторією були іноземні громадяни, що живуть в Росії, бізнесмени-іноземці, дипломати, іноземні журналісти, туристи тощо.
2022 року після вторгнення російських окупаційних військ в Україну, редакція Moscow Times переїхала з Москви до Амстердама.
Передісторія:
- 4 березня Держдума РФ ухвалили закон, який передбачає кримінальне покарання для фізичних та юридичних осіб, які поширюють правдиву та об’єктивну інформацію про перебіг російсько-української війни. Російський президент Володимир Путін підписав закон у той же день.
- Відразу з початку березня в Росії припинили працювати сайти найбільших російських опозиційних медіа, а також іноземні медіа, як-то ВВС, Deutsche Wellе, "Радіо Свобода" тощо. Влада РФ заборонила діяльність телеканалу "Дождь" та радіо "Эхо Москвы", які діяли більше десятка років.
- 28 березня призупинила діяльність "Новая газета", яка діяла з 1993 року. Редакція в заяві пообіцяла, що відновить свої публікації після закінчення повномасштабної війни Росії проти України.
- 21 березня російський суд заборонив діяльність компанії Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram. Обидві соцмережі в першій половині березня російська влада заблокувала.