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Русскоязычную версию Moscow Times заблокировали из-за "фейковых новостей" об ОМОНе

Денис КарловскийПятница, 15 апреля 2022, 15:30
скриншот русскоязычной версии moscow times

Роскомнадзор заблокировал онлайн-доступ к русскоязычной версии независимого издания Moscow Times из-за публикации статьи об отказе российского ОМОН участвовать в боевых действиях в Украине.

Источник: заявление на сайте Moscow Times

Детали: Роскомнадзор ограничил онлайн-доступ пользователям в России только к русскоязычной версии издания, тогда как англоязычная до сих пор открывается на территории РФ.

В заявлении издание отметило, что РКН заблокировал доступ через репортаж об отказе военнослужащих Росгвардии участвовать в войне против Украины. Статья Moscow Times об отказе росгвардейцев ехать воевать в Украину была опубликована еще 4 апреля.

12 апреля, согласно базе данных РКН, российская генпрокуратура направила соответствующее ходатайство о блокировке онлайн-доступа к русскоязычной версии сайта Moscow Times. Однако сбои и блокировку сайта пользователи заметили только утром 15 апреля, после того как провайдеры начали выполнять требование РКН.

Российские власти называют любые правдивые репортажи о ходе войны России против Украины "ложной информацией о вооруженных силах РФ", и угрожают уголовным наказанием.

Справка: Moscow Times была основана в 1992 году, и к 2017 году имела бумажную версию. Газету печатали на русском и английском языках. Ее целевой аудиторией были иностранные граждане, живущие в России, бизнесмены-иностранцы, дипломаты, иностранные журналисты, туристы.

ВИДЕО ДНЯ

В 2022 году после вторжения российских оккупационных войск в Украину, редакция Moscow Times переехала из Москвы в Амстердам.

Предыстория:

  • 4 марта Госдума РФ приняла закон, предусматривающий уголовное наказание для физических и юридических лиц, распространяющих правдивую и объективную информацию о ходе российско-украинской войны. Российский президент Владимир Путин подписал закон в тот же день.
  • Сразу с начала марта в России прекратили работать сайты крупнейших российских оппозиционных медиа, а также иностранные медиа, как BBC, Deutsche Wellе, Радио Свобода и т.д. Власти РФ запретили деятельность телеканала "Дождь" и радио "Эхо Москвы", действовавших более десятка лет.
  • 28 марта приостановила деятельность "Новая газета", действовавшая с 1993 года. Редакция в заявлении пообещала, что возобновит свои публикации по окончании полномасштабной войны России против Украины.
  • 4 марта в России приняли закон о введении уголовной ответственности за "фейки о российской армии". 21 марта российский суд запретил деятельность компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram. Обе соцсети в первой половине марта российские власти заблокировали.

Темы: пропагандаРосcияцензурамедиа
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