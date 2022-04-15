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Росіяни перегруповують сили і спробують взяти в кільце сили ООС на Донбасі – Кириленко

Денис КарловськийП'ятниця, 15 квітня 2022, 19:46
Росіяни перегруповують сили і спробують взяти в кільце сили ООС на Донбасі – Кириленко
павло Кириленко. фото: пресслужба донецької ова

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вважає, що росіяни завершують перегрупування сил та готуються до спроби взяти в оточення військові підрозділи Збройних сил України на Донбасі.

Джерело: Кириленко в інтерв’ю для "Української правди"

Пряма мова Кириленка: "Відбувається перегрупування військ противника – з півдня, з півночі області цей процес вже завершений. Підтягнуті нові резерви, нові бронетанкові групи. Передислокація армій противника пройшла, тому свіжі сили зайшли. Також передислокація пройшла по Донецькому напрямку з тимчасово окупованої території.

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Ескалація уже має характер до збільшення. Бойові дії і так постійно тривали уздовж лінії розмежування, але тепер з півночі області, де межа Харківської та Донецької областей, населений пункт Рубці, там відбуваються авіаудари і спроба прориву противника була відбита.

За логікою їхніх дій ми бачимо, що цілями є залізничне сполучення, основні об'єкти по розташуванню військових підрозділів. 

Але найголовніша мета – ворог намагається закрити всі можливі шляхи з постачання боєприпасів, продуктів харчування та зробити кільце по всій території області для того, щоб, як вони і казали, зробити "великий Маріуполь" у підконтрольній українській владі Донецькій області".

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Деталі: Кириленко пояснив, що російські війська готуються застосовувати і важку артилерію, й авіацію при прориві з півдня й півночі.

За його словами, військове командування РФ планує надіслати найбільш підготовлені підрозділи окупаційних військ, які в них лишилися.

Також голова Донецької ОВА припустив, що в перших хвилях наступальної операції як гарматне м'ясо будуть використовувати так звані збройні сили "ДНР" та "ЛНР".

Передісторія:

  • Адміністрація президента США Джо Байдена, за даними журналістів, ділиться розвідувальними даними з українським військово-політичним керівництвом для нанесення ударів ЗСУ на непідконтрольних територіях Донбасу й Криму.
  • В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, станом на 15 квітня, тривають бої з російськими окупантами по всій лінії фронту. За 14 квітня 3 цивільних загинули, ще 7 дістали поранення.
  • 13 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що на сході та півдні України російські окупаційні війська готові переходити в наступ.

Теми: війнаДонецька областьДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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