Россияне перегруппировуют силы и попытаются взять в кольцо силы ООС на Донбассе – Кириленко

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко считает, что россияне завершают перегруппировку сил и готовятся к попытке взять в окружение военные подразделения Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Источник: Кириленко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Кириленко: "Происходит перегруппировка войск противника – с юга, с севера области этот процесс уже завершен. Подтянуты новые резервы, новые бронетанковые группы. Передислокация армий противника прошла, потому свежие силы зашли. Также передислокация прошла по Донецкому направлению по временно оккупированной территории.

Эскалация уже носит характер в сторону увеличения. Боевые действия и так постоянно продолжались вдоль линии разграничения, но теперь с севера области, где граница Харьковской и Донецкой областей, населенный пункт Рубцы, там происходят авиаудары и попытка прорыва противника была отбита.

По логике их действий мы видим, что целями являются железнодорожное сообщение, основные объекты по расположению военных подразделений.

Но самая главная цель – враг пытается закрыть все возможные пути по снабжению боеприпасами, продуктами питания и сделать кольцо по всей территории области для того, чтобы, как они и говорили, сделать "великий Мариуполь" в подконтрольной украинским властям Донецкой области".

Детали: Кириленко объяснил, что российские войска готовятся применять и тяжелую артиллерию и авиацию при прорыве с юга и севера.

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По его словам, военное командование РФ планирует прислать наиболее подготовленные подразделения оккупационных войск, которые у них остались.

Также глава Донецкой ОВА предположил, что в первых волнах наступательной операции в качестве пушечного мяса будут использоваться так называемые вооруженные силы "ДНР" и "ЛНР".

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