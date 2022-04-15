В анексованому Криму "попрощалися" із затонулою "Москвою"

В анексованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з ракетним крейсером "Москва", який напередодні затонув у Чорному морі.

Джерело: російська служба "BBC"

Деталі: Зазначається, що на церемонії були присутні ветерани ВМФ та священик.

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А на одному з жалобних вінків видно стрічку з написом "кораблю та морякам".

При цьому в російському Міноборони заявляли, що екіпаж крейсера, що затонув, був евакуйований, не уточнюючи, скільки людей на ньому знаходилося.

Водночас, у морській охороні ДПСУ вважають, що російським військовим не вдалося евакуювати екіпаж затонулого крейсера, бо операції завадив шторм і пожежа, що спалахнула після ракетного удару.

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фото: ТАСС

фото: ТАСС

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