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В анексованому Криму "попрощалися" із затонулою "Москвою"

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 квітня 2022, 21:24
В анексованому Криму попрощалися із затонулою Москвою
фото: ТАСС

В анексованому Росією Севастополі відбулася церемонія прощання з ракетним крейсером "Москва", який напередодні затонув у Чорному морі.

Джерело: російська служба "BBC"

Деталі: Зазначається, що на церемонії були присутні ветерани ВМФ та священик.

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А на одному з жалобних вінків видно стрічку з написом "кораблю та морякам".

При цьому в російському Міноборони заявляли, що екіпаж крейсера, що затонув, був евакуйований, не уточнюючи, скільки людей на ньому знаходилося.

Водночас, у морській охороні ДПСУ вважають, що російським військовим не вдалося евакуювати екіпаж затонулого крейсера, бо операції завадив шторм і пожежа, що спалахнула після ракетного удару.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: ТАСС
 
фото: ТАСС

Передісторія: 

  • Крейсер "Москва" поряд із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" були тими, хто погрожував захисникам українського острова Зміїний. На вимогу російського агресора – здатися прикордонники відповіли фразою, яка вже стала легендарною – "русский военный корабль иди нах..й!".
  • Ввечері 13 квітня джерела УП та голова Одеської ОВА повідомили, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" ЗСУ вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.
  • На підмогу "Москві", за даними джерела УП в розвідці, прийшли 4 російські технічні судна. Тоді тривав шторм. Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний.
  • 14 квітня Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь "здетонував боєзапас".
  • Пізніше в РФ визнали, що крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь.

Теми: корабліРосіявійнаУкраїна
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