В аннексированном Крыму "попрощались" с затонувшей "Москвой"

В аннексированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с ракетным крейсером "Москва", накануне затонувшем в Черном море.

Источник: российская служба "BBC"

Детали: Отмечается, что на церемонии присутствовали ветераны ВМФ и священник.

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А на одном из траурных венков видна лента с надписью "кораблю и морякам".

При этом в российском Минобороны заявляли, что экипаж затонувшего крейсера был эвакуирован, не уточняя, сколько человек на нем находилось.

фото: ТАСС

фото: ТАСС

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