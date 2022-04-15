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В аннексированном Крыму "попрощались" с затонувшей "Москвой"

Мазуренко Алена Пятница, 15 апреля 2022, 21:24
фото: ТАСС

В аннексированном Россией Севастополе прошла церемония прощания с ракетным крейсером "Москва", накануне затонувшем в Черном море.

Источник: российская служба "BBC"

Детали: Отмечается, что на церемонии присутствовали ветераны ВМФ и священник.

А на одном из траурных венков видна лента с надписью "кораблю и морякам".

При этом в российском Минобороны заявляли, что экипаж затонувшего крейсера был эвакуирован, не уточняя, сколько человек на нем находилось.

 
фото: ТАСС
 
фото: ТАСС

Предыстория:

  • Крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. На требование российского агрессора - сдасться пограничники ответили фразой, которая уже стала легендарной - "русский военный корабль иди нах..й!".
  • Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" ВСУ поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.
  • На помощь "Москве", по данным источника УП в разведке, пришли 4 российских технических судна. Тогда продолжался шторм. Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.
  • 14 апреля Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".
  • Позже в РФ признали, что крейсер "Москва" затонул после продолжительного пожара на борту, пока его буксировали в Севастополь.

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Темы: кораблиРосcиявойнаУкраина
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