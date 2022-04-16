Поблизу окупованого Севастополя скупчилися 39 бойових кораблів і катерів – розвідка
За даними розвідки, в районі міста Севастополь в окупованому Росією Криму перебувають 39 російських бойових кораблів чи катерів, крейсера "Москва" серед них немає.
Джерело: джерело "Української правди" у розвідці
Деталі: Станом на 15 квітня в районі бухт Севастополя виявлено 39 бойових кораблів/катерів.
Серед них:
- 9 великих десантних кораблів,
- 5 підводних човнів,
- 2 ракетних кораблі на повітряній подушці,
- 5 малих протичовнових кораблів,
- 2 малих ракетних кораблі,
- 2 сторожових кораблі,
- 3 протидиверсійні катери,
- 1 середній розвідувальний корабель,
- 2 ракетних катери,
- 2 малих ракетних катери,
- 3 тральщики,
- 1 патрульний човен,
- 2 патрульних кораблі.
У порівнянні з 10 квітня помічено збільшення на два великих десантних кораблі й один малий протичовновий корабель, а також зменшення на два малі ракетні кораблі, сторожовий корабель, два протидиверсійні катери й один морський тральщик.
Водночас, у межах бухт Севастополя не виявлено ракетного крейсера "Москва", втрату якого 14 квітня офіційно підтверджувала російська влада, хоч і не визнавала, що крейсер із системою ППО на борту підбили українські військові.
Також розвідка має дані про перебування у водах окупованого Севастополя групи кораблів і суден ВМС України, захоплених Російською Федерацією під час окупації Криму у 2014 році.
Це, зокрема: підводний човен "Запоріжжя"; корабель управління "Славутич"; три малих протичовнових кораблі "Луцьк", "Тернопіль" і "Хмельницький"; два тральщики "Черкаси" й "Чернігів"; морський буксир "Кременець"; торпедолов "Херсон".
Нагадаємо: Британська розвідка припускала, що втрата Військово-морськими силами Росії крейсера "Москва" й десантного корабля "Саратов" у війні з Україною може змусити РФ переглянути свою морську позицію у Чорному морі, адже крейсер "Москва" виконував ключову роль як командний корабель і як вузол протиповітряної оборони.