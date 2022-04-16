Вблизи оккупированного Севастополя скопились 39 боевых кораблей и катеров – разведка
По данным разведки, в районе города Севастополь в оккупированном Россией Крыму находятся 39 российских боевых кораблей или катеров, крейсера "Москва" среди них нет.
Источник: источник "Украинской правды" в разведке
Детали: По состоянию на 15 апреля в районе бухт Севастополя обнаружено 39 боевых кораблей/катеров.
Среди них:
- 9 больших десантных кораблей,
- 5 подводных лодок,
- 2 ракетных корабля на воздушной подушке,
- 5 малых противолодочных кораблей,
- 2 малых ракетных корабля,
- 2 сторожевых корабля,
- 3 противодиверсионных катера,
- 1 средний разведывательный корабль,
- 2 ракетных катера,
- 2 малых ракетных катера,
- 3 тральщика,
- 1 патрульная лодка,
- 2 патрульных корабля.
По сравнению с 10 апреля отмечено увеличение на два больших десантных корабля и один малый противолодочный корабль, а также уменьшение на два малых ракетных корабля, сторожевой корабль, два противодиверсионных катера и один морской тральщик.
В то же время, в пределах бухт Севастополя не обнаружен ракетный крейсер "Москва", потерю которого 14 апреля официально подтверждали российские власти, хотя и не признавали, что крейсер с системой ПВО на борту подбили украинские военные.
Также разведка располагает данными о пребывании в водах оккупированного Севастополя группы кораблей и судов ВМС Украины, захваченных Российской Федерацией во время оккупации Крыма в 2014 году.
Это, в частности: подлодка "Запорожье"; корабль управления "Славутич"; три малых противолодочных корабля "Луцк", "Тернополь" и "Хмельницкий"; два тральщика "Черкассы" и "Чернигов"; морской буксир "Кременец"; торпедолов "Херсон".
Напомним: Британская разведка допускала, что потеря Военно-морскими силами России крейсера "Москва" и десантного корабля "Саратов" в войне с Украиной может вынудить РФ пересмотреть свою морскую позицию в Черном море, так как крейсер "Москва" выполнял ключевую роль как командный корабль и как узел противовоздушной обороны.