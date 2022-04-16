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Жителів Луганщини закликають виїхати: допоможіть ЗСУ вигнати ворога

Ірина БалачукСубота, 16 квітня 2022, 12:04
Жителів Луганщини закликають виїхати: допоможіть ЗСУ вигнати ворога
Евакуація жителів Луганської області. Фото з Telegram Гайдая

Голова Луганської області Сергій Гайдай закликає мешканців евакуюватися з регіону і цим самим допомогти Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами, оскільки ситуація погіршується.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни".

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Деталі: Гайдай зазначив, що російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області, але наші захисники відбивають атаки – і ворог несе втрати. Це призводить до того, що розлючені через постійні поразок загарбники обстрілюють мирних мешканців.

За словами голови ОВА, ситуація загострюється – Луганщина постійно палає від влучань ворожої зброї, довезти допомогу у населені пункти стає все важче. Доступ вже ускладнений навіть до Кремінної.

"Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для орків (російських окупантів – ред.) дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!", – підсумував Гайдай.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 квітня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу в область і за кілька днів спробують наступати, але Збройні сили України готові давати відсіч.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина з підрозділів, які Росія відводить на Київщині та Чернігівщині, передислоковані на харківський і донецький напрямок.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що її війська виконали "основні завдання" на київському та чернігівському напрямках та перегруповуються для захоплення Донбасу повністю.
  • 7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що битва між Україною та російським агресором за Донбас буде схожа на Другу світову війну.
  • 8 квітня Гайдай заявив, що Росія закінчує стягування своїх військ на територію Луганської області і завершує підготовку до великої битви за український Донбас.

Теми: Луганська областьвійнаевакуація
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