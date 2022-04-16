Жителів Луганщини закликають виїхати: допоможіть ЗСУ вигнати ворога

Голова Луганської області Сергій Гайдай закликає мешканців евакуюватися з регіону і цим самим допомогти Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами, оскільки ситуація погіршується.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни".

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Деталі: Гайдай зазначив, що російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області, але наші захисники відбивають атаки – і ворог несе втрати. Це призводить до того, що розлючені через постійні поразок загарбники обстрілюють мирних мешканців.



За словами голови ОВА, ситуація загострюється – Луганщина постійно палає від влучань ворожої зброї, довезти допомогу у населені пункти стає все важче. Доступ вже ускладнений навіть до Кремінної.



"Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для орків (російських окупантів – ред.) дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!", – підсумував Гайдай.

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