Жителей Луганской области призывают уехать: помогите ВСУ выгнать врага

Глава Луганской области Сергей Гайдай призывает жителей эвакуироваться из региона и этим помочь Вооруженным силам в противостоянии с российскими оккупантами, поскольку ситуация ухудшается.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть изменения".

Детали: Гайдай отметил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но наши защитники отбивают атаки – и враг несет потери. Это приводит к тому, что разъяренные из-за постоянных поражений захватчики обстреливают мирных жителей.

По словам главы ОВА, ситуация обостряется – Луганская область постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, довезти помощь в населенные пункты становится все тяжелее. Доступ уже затруднен даже к Кременной.

"Отчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков (российских оккупантов – ред.) даты, 9 мая. Успейте уехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!", – подытожил Гайдай.

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