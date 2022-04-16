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Жителей Луганской области призывают уехать: помогите ВСУ выгнать врага

Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 12:04
Эвакуация жителей Луганской области. Фото из Telegram Гайдая

Глава Луганской области Сергей Гайдай призывает жителей эвакуироваться из региона и этим помочь Вооруженным силам в противостоянии с российскими оккупантами, поскольку ситуация ухудшается.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть изменения".

Детали: Гайдай отметил, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но наши защитники отбивают атаки – и враг несет потери. Это приводит к тому, что разъяренные из-за постоянных поражений захватчики обстреливают мирных жителей.

По словам главы ОВА, ситуация обостряется – Луганская область постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, довезти помощь в населенные пункты становится все тяжелее. Доступ уже затруднен даже к Кременной.

"Отчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков (российских оккупантов – ред.) даты, 9 мая. Успейте уехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!", – подытожил Гайдай.

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Предыстория: 

  • 6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать, но Вооруженные силы Украины готовы давать отпор.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.
  • Министерство обороны России заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппировываются для захвата Донбасса полностью.
  • 7 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну.
  • 8 апреля Гайдай заявил, что Россия заканчивает стягивание своих войск на территорию Луганской области и заканчивает подготовку к большому сражению за украинский Донбасс.

Темы: Луганская областьвойнаэвакуация
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