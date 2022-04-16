Влада показала нове відео страшних руйнувань у Маріуполі

Маріупольська міськрада оприлюднила нове відео страшних руйнувань у місті у результаті обстрілів російських окупантів.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram

Дослівно міськрада: "Маріуполь – зруйнований мікрорайон "Східний". Будинки наскрізь пробиті, під завалами – загиблі. Так на думку окупанта, виглядає "визволення"".

Деталі: У міськраді додали, що російські загарбники скидають на місто смертоносні бомби та розстрілюють з "Градів", а потім "самі знімають на відео свої воєнні злочини для гаазького суду".

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