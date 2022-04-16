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Влада показала нове відео страшних руйнувань у Маріуполі

Ірина БалачукСубота, 16 квітня 2022, 15:44
Скриншот з відео

Маріупольська міськрада оприлюднила нове відео страшних руйнувань у місті у результаті обстрілів російських окупантів.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram

Дослівно міськрада: "Маріуполь – зруйнований мікрорайон "Східний". Будинки наскрізь пробиті, під завалами – загиблі. Так на думку окупанта, виглядає "визволення"".

Деталі: У міськраді додали, що російські загарбники скидають на місто смертоносні бомби та розстрілюють з "Градів", а потім "самі знімають на відео свої воєнні злочини для гаазького суду".  

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що окупанти Маріуполя готуються з 18 квітня закрити місто на в’їзд і виїзд, а також заборонити пересування по районах, щоб провести фільтрацію усіх чоловіків – частину з них хочуть мобілізувати.
  • Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається, надати бійцям допомогу складно. 
  • 13 квітня лідери "Азова" і 36-ї ОБрМП записали спільне відозвернення з заблокованого росіянами Маріуполя і підтвердили, що їм вдалося об'єднати зусилля для захисту міста.
  • 14 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що деблокада Маріуполя можлива і бійці чекають відповідних рішучих дій від військово-політичного керівництва країни.
  • 15 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що влада робить все для порятунку людей у Маріуполі.

Теми: Маріупольвійна
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