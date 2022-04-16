Власти показали новое видео страшных разрушений в Мариуполе

Мариупольский горсовет обнародовал новое видео страшных разрушений в городе в результате обстрелов российских оккупантов.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно горсовет: "Мариуполь – разрушенный микрорайон "Восточный". Дома насквозь пробиты, под завалами – погибшие. Так, по мнению оккупанта, выглядит "освобождение"".

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Детали: В горсовете добавили, что российские захватчики сбрасывают на город смертоносные бомбы и расстреливают из "Градов", а затем "сами снимают на видео свои военные преступления для гаагского суда".

Предыстория:

Ранее сообщалось, что оккупанты Мариуполя готовятся с 18 апреля закрыть город на въезд и выезд, а также запретить передвижение по районам, чтобы провести фильтрацию всех мужчин – часть из них хотят мобилизовать.

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается, оказать бойцам помощь сложно.

13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.

14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что деблокада Мариуполя возможна и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.

15 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти делают все для спасения людей в Мариуполе.