Власти показали новое видео страшных разрушений в Мариуполе

Мариупольский горсовет обнародовал новое видео страшных разрушений в городе в результате обстрелов российских оккупантов.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно горсовет: "Мариуполь – разрушенный микрорайон "Восточный". Дома насквозь пробиты, под завалами – погибшие. Так, по мнению оккупанта, выглядит "освобождение"".

Детали: В горсовете добавили, что российские захватчики сбрасывают на город смертоносные бомбы и расстреливают из "Градов", а затем "сами снимают на видео свои военные преступления для гаагского суда".

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