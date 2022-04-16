Власти показали новое видео страшных разрушений в Мариуполе
Суббота, 16 апреля 2022, 15:44
Мариупольский горсовет обнародовал новое видео страшных разрушений в городе в результате обстрелов российских оккупантов.
Источник: Мариупольский горсовет в Telegram
Дословно горсовет: "Мариуполь – разрушенный микрорайон "Восточный". Дома насквозь пробиты, под завалами – погибшие. Так, по мнению оккупанта, выглядит "освобождение"".
Реклама:
Детали: В горсовете добавили, что российские захватчики сбрасывают на город смертоносные бомбы и расстреливают из "Градов", а затем "сами снимают на видео свои военные преступления для гаагского суда".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что оккупанты Мариуполя готовятся с 18 апреля закрыть город на въезд и выезд, а также запретить передвижение по районам, чтобы провести фильтрацию всех мужчин – часть из них хотят мобилизовать.
- Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается, оказать бойцам помощь сложно.
- 13 апреля лидеры "Азова" и 36-й ОБРМП записали совместное обращение из заблокированного россиянами Мариуполя и подтвердили, что им удалось объединить усилия по защите города.
- 14 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что деблокада Мариуполя возможна и бойцы ждут ответных решительных действий от военно-политического руководства страны.
- 15 апреля командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что власти делают все для спасения людей в Мариуполе.
ВИДЕО ДНЯ