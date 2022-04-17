Я не вірю світу й міжнародним документам, але вірю в ЗСУ і наших людей – Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що він не може більше довіряти світовим політикам і положенням міжнародного права через те, що вони не зупинили російську агресію, але він вірить в українців і Збройні сили України.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для американського телеканалу CNN

Пряма мова журналіста CNN: "Ви втратили родичів у Голокості. Щороку в День пам’яті жертв Голокосту політики з усього світу оприлюднюють заяви зі слоганом "Ніколи знову". Ці заяви мусять здаватися для вас позбавленими сенсу зараз. Коли світ говорить "ніколи знову", чи справді він вірить у те, що говорить?"

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Пряма мова Зеленського: "Я не вірю світові. Після того, що ми побачили, що коїться в Україні, ми… Тобто, я не маю цього почуття довіри, що ми маємо вірити в деякі країни і деяких лідерів. Ми не віримо у слова. Після ескалації Росії, ми не віримо сусідам. Ми в усе це більше не віримо.

Навіть я не вірю в документи (міжнародного права – ред.), тому що ми також мали Будапештський меморандум – гадаю, ви знаєте всі деталі цього. Для мене, це просто аркуш паперу, який нічого не важить.

Ми віримо в прагматичні речі, про які можна домовитися. Якщо ви наші друзі чи партнери, дайте нам зброю, допоможіть нам, надайте нам підтримку, дайте нам гроші і зупиніть Росію, наносьте удар по Росії. Ви можете це зробити, якщо ви наші друзі.

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Єдина віра, яка лишилася, це віра в нас самих, у наших людей, у наші Збройні сили, і віра, що (певні – ред.) країни будуть підтримувати нас не лише словами, але й вчинками. Ось і все.

Ніколи знову… Серйозно, всі про це говорять, але, як бачите, не в кожного є сила духу".

Деталі: Зеленський сказав, що він не вірить словам і заявам російського керівництва, і тому очікує, що вони можуть спробувати ще раз захопити Київ. Ба більше, він переконаний, що невдачі російських окупантів на Донбасі не означатимуть, що вони відмовляться від повторної спроби взяти Київ.

Президент подякував усім партнерам, які надали і надають Україні зброю, але вкотре повторив, що її потрібно в більших обсягах та надати якомога швидше. Зеленський не поділяє переконання західних партнерів, що сучасне озброєння не стане в нагоді ЗСУ, бо українці не навчаться ним користуватися.

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