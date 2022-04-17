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Я не верю миру и международным документам, но верю в ВСУ и наших людей – Зеленский

Воскресенье, 17 апреля 2022, 17:38
владимир зеленский. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский сказал, что он не может больше доверять мировым политикам и положениям международного права, потому что они не остановили российскую агрессию, но он верит в украинцев и Вооруженные силы Украины.

Источник: интервью Зеленского для американского телеканала CNN

Прямая речь журналиста CNN: "Вы потеряли родственников в Холокосте. Ежегодно в День памяти жертв Холокоста политики со всего мира обнародуют заявления со слоганом "Никогда снова". Эти заявления должны казаться вам лишенными смысла сейчас. Когда мир говорит "никогда снова", верит ли он в то, что говорит?"

Прямая речь Зеленского: "Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине, мы… То есть, у меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России мы не верим соседям. Мы во все это больше не верим.

Даже я не верю в документы (международного права – ред.), потому что мы также имели Будапештский меморандум – думаю, вы знаете все детали этого. Для меня это просто лист бумаги, который ничего не стоит.

Мы верим в прагматические вещи, о которых можно договориться. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, помогите нам, окажите нам поддержку, дайте нам деньги и остановите Россию, наносите удар по России. Вы можете сделать это, если вы наши друзья.

Единственная вера, которая осталась, это вера в нас самих, в наших людей, в наши Вооруженные силы, и вера, что (определенные – ред.) страны будут поддерживать нас не только словами, но и поступками. Вот и все.

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Никогда снова… Серьезно, все об этом говорят, но, как видите, не у каждого есть сила духа".

Детали: Зеленский сказал, что он не верит словам и заявлениям российского руководства, и потому ожидает, что они могут попытаться еще раз захватить Киев. Более того, он убежден, что неудачи российских оккупантов на Донбассе не будут означать, что они откажутся от повторной попытки взять Киев.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые предоставили и предоставляют Украине оружие, но еще раз повторил, что его нужно в больших объемах и передавать как можно скорее. Зеленский не разделяет убеждение западных партнеров, что современное вооружение не пригодится ВСУ, потому что украинцы якобы не смогут научиться им пользоваться.

Предыстория:

  • Президент убежден, что Россия проиграла войну против Украины навсегда, потому что ее не будет воспринимать ни украинский народ, ни мир.
  • Зеленский в интервью украинским журналистам сказал, что уничтожение российскими оккупантами защитников Мариуполя поставит точку в попытках проведения мирных переговоров.
  • В одном из ежедневных обращений к украинцам Зеленский признался, что в первые дни полномасштабной войны России мировые лидеры только сочувствовали ему и готовились к уничтожению Украины как независимого государства, потому что не верили в сопротивление украинцев.
  • Президент Литвы Гитанас Науседа убеждал Зеленского, что ему не следует отказываться от евроатлантического курса Украины и все же бороться за гарантии безопасности в составе Североатлантического альянса.
  • В своем выступлении перед Генеральной ассамблеей ООН, Зеленский сказал, что мировая система безопасности и международных отношений безнадежно скомпрометировала себя после российского вторжения, ведь на независимую страну напала страна с ядерным оружием, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН. Президент предостерег, что дальнейшее игнорирование и бездействие со стороны организации приведет к ее ликвидации в будущем.

Темы: ЗеленскийВооруженные силымеждународная общественность
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