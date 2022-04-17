Я не верю миру и международным документам, но верю в ВСУ и наших людей – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что он не может больше доверять мировым политикам и положениям международного права, потому что они не остановили российскую агрессию, но он верит в украинцев и Вооруженные силы Украины.

Источник: интервью Зеленского для американского телеканала CNN

Прямая речь журналиста CNN: "Вы потеряли родственников в Холокосте. Ежегодно в День памяти жертв Холокоста политики со всего мира обнародуют заявления со слоганом "Никогда снова". Эти заявления должны казаться вам лишенными смысла сейчас. Когда мир говорит "никогда снова", верит ли он в то, что говорит?"

Прямая речь Зеленского: "Я не верю миру. После того, что мы увидели, что происходит в Украине, мы… То есть, у меня нет этого чувства доверия, что мы должны верить в некоторые страны и некоторых лидеров. Мы не верим в слова. После эскалации России мы не верим соседям. Мы во все это больше не верим.

Даже я не верю в документы (международного права – ред.), потому что мы также имели Будапештский меморандум – думаю, вы знаете все детали этого. Для меня это просто лист бумаги, который ничего не стоит.

Мы верим в прагматические вещи, о которых можно договориться. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, помогите нам, окажите нам поддержку, дайте нам деньги и остановите Россию, наносите удар по России. Вы можете сделать это, если вы наши друзья.

Единственная вера, которая осталась, это вера в нас самих, в наших людей, в наши Вооруженные силы, и вера, что (определенные – ред.) страны будут поддерживать нас не только словами, но и поступками. Вот и все.

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Никогда снова… Серьезно, все об этом говорят, но, как видите, не у каждого есть сила духа".

Детали: Зеленский сказал, что он не верит словам и заявлениям российского руководства, и потому ожидает, что они могут попытаться еще раз захватить Киев. Более того, он убежден, что неудачи российских оккупантов на Донбассе не будут означать, что они откажутся от повторной попытки взять Киев.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые предоставили и предоставляют Украине оружие, но еще раз повторил, что его нужно в больших объемах и передавать как можно скорее. Зеленский не разделяет убеждение западных партнеров, что современное вооружение не пригодится ВСУ, потому что украинцы якобы не смогут научиться им пользоваться.

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