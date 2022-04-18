Командир морпехов обратился к Папе Римскому – просит спасти людей из Мариуполя
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.
Источник: письмо Волыны, предоставленное "Украинской правде"
Прямая речь Волыны: "Ваше Святосте, Папа Франциск!
Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму.
Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю больше 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города.
Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.
Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле.
У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.
Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое".
Напомним:
- Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговорыдля того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Он также заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
- 17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.
- 16 апреля Мариупольский горсовет обнародовал видео разрушенийв городе, снятое с дрона, а "Reuters" – видео с территории вокруг Металлургического завода имени Ильича в районе, который контролирует российская армия.