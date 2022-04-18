Командир морпехов обратился к Папе Римскому – просит спасти людей из Мариуполя

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Источник: письмо Волыны, предоставленное "Украинской правде"

Прямая речь Волыны: "Ваше Святосте, Папа Франциск!

Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму.

Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю больше 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города.

Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.

Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле.

ВИДЕО ДНЯ

У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое".

Напомним: