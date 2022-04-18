Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Командир морпехов обратился к Папе Римскому – просит спасти людей из Мариуполя

"Украинская правда"Понедельник, 18 апреля 2022, 13:14

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Источник: письмо Волыны, предоставленное "Украинской правде"

Прямая речь Волыны: "Ваше Святосте, Папа Франциск!

Я не являюсь католиком, я православный. Я верю в Бога и знаю, что свет всегда побеждает тьму.

Я не видел Ваших обращений к миру и не читал всех последних Ваших заявлений, я воюю больше 50 дней в полном окружении и все, на что у меня есть время, – это ожесточенное сражение за каждый метр окруженного врагом города.

Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на бесчеловечные условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов.

Вы, вероятно, видели многое в своей жизни. Но уверен, что никогда не видели, что сейчас происходит в Мариуполе. Ибо именно так выглядит ад на земле.

ВИДЕО ДНЯ

У меня мало времени, чтобы описать все ужасы, которые я вижу здесь каждый день. На заводе в бункерах живут женщины с детьми, младенцами. В голоде и холоде. Каждый день под прицелом вражеской авиации. Каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет пищи.

Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не единственными молитвами. Помогите спасти их. После бомбежки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое".

Напомним:

Темы: МариупольВооруженные силыПапа Римскийвойна
Главное сегодня

США пригрозили Китаю последствиями за помощь России

На Харьковщине враг разворачивает дополнительные зенитные ракетные дивизионы – сводка штаба

Байден и Макрон созывают мировых лидеров из-за нового наступления России – СМИ

Мэр Херсона просит объяснить, как местным властям работать в оккупации

Пентагон опровергает информацию РФ о сбитом украинском самолете с оружием

Украинцы и дальше смогут выезжать в ЕС по внутреннему паспорту – решение ГПСУ

Все новости...
Мариуполь
Британская разведка: Сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских сил по всем направлениям
Оккупанты держат в "фильтрационных лагерях" почти 30 тысяч украинцев – мэрия Мариуполя
Кулеба: "Мариуполь – красная линия для будущего переговоров"
Последние новости
09:42
видеоВ Мариуполе россияне бьют не только по "Азовстали", но и по жилому сектору – советник мэра
09:42
Зеленский назвал приоритеты для экономики после войны
09:32
Глава Луганской ОВА: Времени на размышления нет – выезжайте, или убьют
09:26
Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд
09:03
Нападение России на Украину: количество раненых детей выросло до 367
08:53
фото, видеоРегионы: в Николаеве от обстрела загорелся дом, тяжелые бои на востоке Украины
08:30
Днепропетровщина: оккупанты снова обстреляли из "Градов" Криворожский район
08:25
Российские войска уничтожили еще 12 домов в Луганской области, больше всего – в Кременной
07:46
У Пентагона нет информации, что РФ уничтожила какую-то из партий помощи для Украины
07:35
Япония передаст Украине костюмы химзащиты и дроны
Все новости...