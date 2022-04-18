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Львов: среди раненых 3-летний переселенец из Харькова

Денис КарловскийПонедельник, 18 апреля 2022, 15:22
дым вследствие рактеных обстрелов над львовом 18 апреля. фото: getty images

Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал, что среди раненых в результате утренних ракетных обстрелов есть трехлетний переселенец из Харькова.

Источник: facebook-страница Садового

Прямая речь Садового: "Во время утренних обстрелов 11 человек получили ранения. Среди них трехлетний Мирон. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет.

Мы скучаем по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает озверевать. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться.

Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жителей – когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие!"

Детали: Мама Мирона Ангелина объяснила, что в результате взрывной волны взорвались стекла в здании рядом и обломок стекла отрезал пол пальца на левой руке мальчика.

По словам Садового, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации. За их жизнь борятся врачи.

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Среди семи погибших в результате ракетного удара самому младшему было 30 лет. Мэр Львова сказал, что это первые смерти мирных жителей на территории города с начала полномасштабной войны.

Знищена СТО у Львові внаслідок ракетного удару окупантів 18 квітня
Уничтоженная СТО во Львове вследствие ракетных обстрелов
Фото: Максим Козицький
 
фото: максим козицький
 
фото: максим козицький
Знищена автівка поблизу СТО, куди влучила російська ракета
Уничтоженный автомобиль возле СТО, куда попали российские ракеты
фото: максим козицький

Предыстория:

  • Утром 18 апреля российские захватчики нанесли 5 ракетных ударов по Львову. В результате обстрела были повреждены объекты на железнодорожных путях, из-за чего произошли задержки поездов.
  • Сначала военная администрация сообщала о 6 погибших и 8 раненых в результате обстрелов. Вскоре местные власти сообщили, что погибли 7 человек. Взрывной волной повредили гостиницу, в которой разместили вынужденных переселенцев из восточных областей Украины.

Темы: ЛьвовобстрелпереселенцыРосcия
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