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Львов: среди раненых 3-летний переселенец из Харькова

Денис КарловскийПонедельник, 18 апреля 2022, 15:22
Львов: среди раненых 3-летний переселенец из Харькова
дым вследствие рактеных обстрелов над львовом 18 апреля. фото: getty images

Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал, что среди раненых в результате утренних ракетных обстрелов есть трехлетний переселенец из Харькова.

Источник: facebook-страница Садового

Прямая речь Садового: "Во время утренних обстрелов 11 человек получили ранения. Среди них трехлетний Мирон. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет.

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Мы скучаем по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает озверевать. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться.

Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жителей – когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие!"

Детали: Мама Мирона Ангелина объяснила, что в результате взрывной волны взорвались стекла в здании рядом и обломок стекла отрезал пол пальца на левой руке мальчика.

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По словам Садового, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации. За их жизнь борятся врачи.

Среди семи погибших в результате ракетного удара самому младшему было 30 лет. Мэр Львова сказал, что это первые смерти мирных жителей на территории города с начала полномасштабной войны.

Знищена СТО у Львові внаслідок ракетного удару окупантів 18 квітня
Уничтоженная СТО во Львове вследствие ракетных обстрелов
Фото: Максим Козицький
 
фото: максим козицький
 
фото: максим козицький
Знищена автівка поблизу СТО, куди влучила російська ракета
Уничтоженный автомобиль возле СТО, куда попали российские ракеты
фото: максим козицький

Предыстория:

  • Утром 18 апреля российские захватчики нанесли 5 ракетных ударов по Львову. В результате обстрела были повреждены объекты на железнодорожных путях, из-за чего произошли задержки поездов.
  • Сначала военная администрация сообщала о 6 погибших и 8 раненых в результате обстрелов. Вскоре местные власти сообщили, что погибли 7 человек. Взрывной волной повредили гостиницу, в которой разместили вынужденных переселенцев из восточных областей Украины.

Темы: ЛьвовобстрелпереселенцыРосcия
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