Львов: среди раненых 3-летний переселенец из Харькова

Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал, что среди раненых в результате утренних ракетных обстрелов есть трехлетний переселенец из Харькова.

Источник: facebook-страница Садового

Прямая речь Садового: "Во время утренних обстрелов 11 человек получили ранения. Среди них трехлетний Мирон. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет.

Мы скучаем по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает озверевать. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться.

Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жителей – когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие!"

Детали: Мама Мирона Ангелина объяснила, что в результате взрывной волны взорвались стекла в здании рядом и обломок стекла отрезал пол пальца на левой руке мальчика.

По словам Садового, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации. За их жизнь борятся врачи.

ВИДЕО ДНЯ

Среди семи погибших в результате ракетного удара самому младшему было 30 лет. Мэр Львова сказал, что это первые смерти мирных жителей на территории города с начала полномасштабной войны.

Уничтоженная СТО во Львове вследствие ракетных обстрелов Фото: Максим Козицький

фото: максим козицький

фото: максим козицький

Уничтоженный автомобиль возле СТО, куда попали российские ракеты фото: максим козицький

Предыстория: