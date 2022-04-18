Львов: среди раненых 3-летний переселенец из Харькова

Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал, что среди раненых в результате утренних ракетных обстрелов есть трехлетний переселенец из Харькова.

Источник: facebook-страница Садового

Прямая речь Садового: "Во время утренних обстрелов 11 человек получили ранения. Среди них трехлетний Мирон. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет.

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Мы скучаем по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает озверевать. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться.

Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жителей – когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие!"

Детали: Мама Мирона Ангелина объяснила, что в результате взрывной волны взорвались стекла в здании рядом и обломок стекла отрезал пол пальца на левой руке мальчика.

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По словам Садового, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации. За их жизнь борятся врачи.

Среди семи погибших в результате ракетного удара самому младшему было 30 лет. Мэр Львова сказал, что это первые смерти мирных жителей на территории города с начала полномасштабной войны.

Уничтоженная СТО во Львове вследствие ракетных обстрелов Фото: Максим Козицький

фото: максим козицький

фото: максим козицький

Уничтоженный автомобиль возле СТО, куда попали российские ракеты фото: максим козицький

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