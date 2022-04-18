Ситник побоюється, що після війни політики "візьмуться" за НАБУ з новою силою

Артем Ситник, який 7 років очолював НАБУ, прогнозує, що політичні еліти після війни спробують знову знести антикорпупційну систему країни.

Джерело: підсумкове інтерв'ю Ситника, чиї повноваження на посаді закінчилися 16 квітня, яке публікує пресслужба бюро

Пряма мова: "Маю побоювання, що політичні еліти й надалі не полишатимуть спроб знести всю систему або принаймні послабити до незагрозливого для себе рівня. І я не виключаю навіть, що спроби можуть бути ще потужніші за довоєнні.

Тому що зараз вся увага суспільства, міжнародних партнерів прикута до війни, і під цей "шумок" можна робити що завгодно. Я думаю, що ця ймовірність вища, ніж в мирний час.

Після перемоги над російським окупантом перед Україною постане не менш складний виклик – боротьба з корупцією. Люди, які будували схеми, і які залишилися на свої високих посадах, можуть почати діяти ще зухваліше. І тут наші антикорупційні практики якраз стануть в нагоді. НАБУ готове до цих викликів.

Чи можливі законодавчі, чи інші ініціативи, які будуть спрямовані на послаблення чи знищення НАБУ? Так. Але я впевнений, що наші західні партнери, які нам постійно допомагають, підтримають нас. Усі основні битви ще попереду".

Деталі: В інтерв'ю Ситник згадав, як утворювалося НАБУ в 2015 році, у контексті тиску та перешкод на своєму шляху згадав жарт про те, що "діти, які народились тоді, коли Ситника вперше спробували звільнити, вже пішли до школи", розповів, як переформатувалось бюро з початком війни та сказав, із яким почуттям іде з НАБУ.

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Нагадаємо: Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливли 16 квітня 2022 року, коли завершився 7-річний термін, визначений законом України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Із цього моменту обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Навесні 2022 року має відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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