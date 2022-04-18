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Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 21:29
Сытник опасается, что после войны политики возьмутся за НАБУ с новой силой
Артем Сытник. фото УП

Артем Сытник, 7 лет возглавлявший НАБУ, прогнозирует, что политические элиты после войны попытаются снова снести антикорпупционную систему страны.

Источник: итоговое интервью Ситника, чьи полномочия на должности истекли 16 апреля, которое публикует пресс-служба бюро

Прямая речь: "У меня есть опасения, что политические элиты и в дальнейшем не будут оставлять попыток снести всю систему или по крайней мере ослабить до неопасного для себя уровня. И я не исключаю даже, что попытки могут быть еще мощнее довоенных.

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Потому что сейчас все внимание общества, международных партнеров приковано к войне, и под этот "шумок" можно делать что угодно. Я думаю, что эта вероятность выше, чем в мирное время.

После победы над российским оккупантом перед Украиной встанет не менее сложный вызов – борьба с коррупцией. Люди, строившие схемы и оставшиеся на своих высоких должностях, могут начать действовать еще более дерзко. И здесь наши антикоррупционные практики как раз пригодятся. НАБУ готово к этим вызовам.

Возможны ли законодательные или другие инициативы, которые будут направлены на ослабление или уничтожение НАБУ? Да. Но я уверен, что наши западные партнеры, которые постоянно помогают нам, поддержат нас. Все основные битвы еще впереди".

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Детали: В интервью Сытник вспомнил, как образовывалось НАБУ в 2015 году, в контексте давления и препятствий на своем пути упомянул шутку о том, что "дети, которые родились тогда, когда Сытника впервые попытались уволить, уже пошли в школу", рассказал, как переформатировалось бюро с началом войны, и сказал, с каким чувством идет из НАБУ.

Напомним: Полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекли 16 апреля 2022 года, когда завершился 7-летний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

С этого момента обязанности главы НАБУ до избрания нового директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Весной 2022 года должен пройти конкурс по избранию директора НАБУ. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционой прокуратуры.

Читайте также: Один день с Артемом Сытником. Как глава НАБУ охотится на крупную рыбу

Артем Сытник: Знал, что будет тяжело, но не думал, что будет такое сопротивление

Темы: НАБУСытник
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