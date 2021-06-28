Козак у Білорусі заплатив 1,3 мільйона за оренду житла

Підозрюваний у держзраді нардеп від "ОПЗЖ" Тарас Козак 31 травня заплатив у Білорусі за оренду житла 1,3 мільйона гривень.

Джерело: декларація Козака

Деталі: 26 червня нардеп подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з ними, 31 травня Козак продав у Білорусі валюту на суму 1 340 873 грн, а також заплатив за оренду нерухомого майна 1 319 291 грн.

Що передувало: 13 травня один із лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявив, що його соратник Тарас Козак перебуває на лікуванні у Білорусі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що має іншу оперативну інформацію.

Козак не надсилав до Верховної Ради лікарняний.

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