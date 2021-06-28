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Козак у Білорусі заплатив 1,3 мільйона за оренду житла

Понеділок, 28 червня 2021, 20:46
Козак у Білорусі заплатив 1,3 мільйона за оренду житла
ФОТО ZAGITTYA.COM.UA

Підозрюваний у держзраді нардеп від "ОПЗЖ" Тарас Козак 31 травня заплатив у Білорусі за оренду житла 1,3 мільйона гривень.

Джерело: декларація Козака

Деталі: 26 червня нардеп подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з ними, 31 травня Козак продав у Білорусі валюту на суму 1 340 873 грн, а також заплатив за оренду нерухомого майна 1 319 291 грн.

Що передувало: 13 травня один із лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук заявив, що його соратник Тарас Козак перебуває на лікуванні у Білорусі.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що має іншу оперативну інформацію. 

Козак не надсилав до Верховної Ради лікарняний.

Передісторія:

  • 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
  • В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
  • 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
  • Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Суд залишив Медведчука під домашнім арештом.
  • Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.

Українська правда

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Теми: Тарас КозакБілорусьОПЗЖ
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