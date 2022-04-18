"Азов" просить про зелений коридор з Маріуполя для цивільних, мертвих і поранених

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян і поранених та загиблих бійців, які заслуговують на поховання з почестями.

Джерело: "Азов"

Пряма мова: "Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями".

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Деталі: "Азов" також опублікував відео із цивільними людьми і дітьми, які переховуються від російських загарбників на території заводу "Азовсталь".

Що було раніше: Кілька днів тому окупанти вкотре пропонували українським захисникам Маріуполя здатися.

Звернення командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенко до світових лідерів pic.twitter.com/SXNk2LvIwQ ВІДЕО ДНЯ April 18, 2022

На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі ховаються цивільні, зокрема жінки і діти.

Міськрада Маріуполя повідомила, що російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.

В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.

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