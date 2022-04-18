"Азов" просить про зелений коридор з Маріуполя для цивільних, мертвих і поранених
Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко просить світових лідерів організувати евакуацію з Маріуполя для цивільних громадян і поранених та загиблих бійців, які заслуговують на поховання з почестями.
Джерело: "Азов"
Пряма мова: "Ніхто не вірить окупантам, тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіл вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями".
Деталі: "Азов" також опублікував відео із цивільними людьми і дітьми, які переховуються від російських загарбників на території заводу "Азовсталь".
Що було раніше: Кілька днів тому окупанти вкотре пропонували українським захисникам Маріуполя здатися.
Звернення командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенко до світових лідерів pic.twitter.com/SXNk2LvIwQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2022
На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі ховаються цивільні, зокрема жінки і діти.
Міськрада Маріуполя повідомила, що російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.
В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.
Нагадаємо:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговоридля того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.
- Він також заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапкув мирних переговорах із Росією.
- 17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.