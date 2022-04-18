"Азов" просит о зеленом коридоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко просит мировых лидеров организовать эвакуацию из Мариуполя для гражданских лиц, раненых и погибших бойцов, заслуживающих захоронение с почестями.

Источник: "Азов"

Прямая речь: "Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями".

Что было раньше: Несколько дней назад оккупанты в очередной раз предлагали украинским защитникам Мариуполя сдаться.

Звернення командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенко до світових лідерів pic.twitter.com/SXNk2LvIwQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2022

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, в том числе женщины и дети.

Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

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В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Напомним: