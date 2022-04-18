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"Азов" просит о зеленом коридоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых

Алена МазуренкоПонедельник, 18 апреля 2022, 22:12
Азов просит о зеленом коридоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых
фото: GETTY IMAGES

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко просит мировых лидеров организовать эвакуацию из Мариуполя для гражданских лиц, раненых и погибших бойцов, заслуживающих захоронение с почестями.

Источник: "Азов"

Прямая речь: "Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями".

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Что было раньше: Несколько дней назад оккупанты в очередной раз предлагали украинским защитникам Мариуполя сдаться.

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, в том числе женщины и дети.

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Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Напомним:

  • Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговорыдля того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Он также заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
  • 17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

Темы: АзовМариупольвойнаРосcия
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