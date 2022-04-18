"Азов" просит о зеленом коридоре из Мариуполя для гражданских, мертвых и раненых
Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко просит мировых лидеров организовать эвакуацию из Мариуполя для гражданских лиц, раненых и погибших бойцов, заслуживающих захоронение с почестями.
Источник: "Азов"
Прямая речь: "Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями".
Что было раньше: Несколько дней назад оккупанты в очередной раз предлагали украинским защитникам Мариуполя сдаться.
Звернення командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенко до світових лідерів pic.twitter.com/SXNk2LvIwQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 18, 2022
На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, в том числе женщины и дети.
Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.
В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.
Напомним:
- Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговорыдля того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Он также заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
- 17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.