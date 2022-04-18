По всій території України у понеділок ввечері - повітряна небезпека
По всій території України у понеділок ввечері оголошена повітряна тривога.
Джерело: онлайн-карта сирен, повідомлення голів ОДА, мер Києва Віталій Кличко.
Деталі: оголошення про повітряну тривогу з’явилося о 21:16 у Києві, далі послідували попередження для мешканців решти регіонів, крім тимчасово окупованих.
Станом на 22:17 небезпека ракетних ударів триває.
У понеділок ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив, посилаючись на дані військових, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів.
Пряма мова: "У Дарницькому районі днями були вибухи. В Бровари теж було потрапляння ракет. Так, наші протиповітряні сили працюють добре. Але, потрапляння є. І тому гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора".
Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив у понеділок, що для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів, та закликав дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги.
Передісторія:
- Вранці 18 квітня російські загарбники завдали 5 ракетних ударів по Львову. Унаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти на залізничних коліях, через що сталися затримки поїздів.
- Загинуло 7 людей. Вибуховою хвилею пошкодили готель, у якому розмістили вимушених переселенців зі східних областей України.
- 11 людей отримали поранення, серед них - трирічний переселенець. Троє поранених перебувають у важкому стані в реанімації.
- На станції технічного обслуговування, куди поцілила ракети, спалено та пошкоджено десятки автомобілів.