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По всій території України у понеділок ввечері - повітряна небезпека 

Понеділок, 18 квітня 2022, 22:19

По всій території України у понеділок ввечері оголошена повітряна тривога.

Джерело: онлайн-карта сирен, повідомлення голів ОДА, мер Києва Віталій Кличко.

Деталі: оголошення про повітряну тривогу з’явилося  о 21:16 у Києві, далі послідували попередження для мешканців решти регіонів, крім тимчасово окупованих.

Станом на 22:17 небезпека ракетних ударів триває.

У понеділок ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив, посилаючись на дані військових, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів.

Пряма мова: "У Дарницькому районі днями були вибухи. В Бровари теж було потрапляння ракет. Так, наші протиповітряні сили працюють добре. Але, потрапляння є. І тому гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора".

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив у понеділок, що для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів, та закликав дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 18 квітня російські загарбники завдали 5 ракетних ударів по Львову. Унаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти на залізничних коліях, через що сталися затримки поїздів.
  • Загинуло 7 людей. Вибуховою хвилею пошкодили готель, у якому розмістили вимушених переселенців зі східних областей України.
  • 11 людей отримали поранення, серед них - трирічний переселенець. Троє поранених перебувають у важкому стані в реанімації. 
  • На станції технічного обслуговування, куди поцілила ракети, спалено та пошкоджено десятки автомобілів.

Теми: війна
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