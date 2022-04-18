По всій території України у понеділок ввечері - повітряна небезпека 

По всій території України у понеділок ввечері оголошена повітряна тривога.

Джерело: онлайн-карта сирен, повідомлення голів ОДА, мер Києва Віталій Кличко.

Деталі: оголошення про повітряну тривогу з’явилося о 21:16 у Києві, далі послідували попередження для мешканців решти регіонів, крім тимчасово окупованих.

Станом на 22:17 небезпека ракетних ударів триває.

У понеділок ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив, посилаючись на дані військових, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів.

Пряма мова: "У Дарницькому районі днями були вибухи. В Бровари теж було потрапляння ракет. Так, наші протиповітряні сили працюють добре. Але, потрапляння є. І тому гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора".

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив у понеділок, що для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів, та закликав дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги.

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