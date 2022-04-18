По всей территории Украины в понедельник вечером – воздушная тревога

По всей территории Украины в понедельник вечером объявлена ​​воздушная тревога.

Источник: онлайн-карта сирен, сообщения председателей ОГА, мэр Киева Виталий Кличко.

Детали: объявление о воздушной тревоге появилось в 21:16 в Киеве, затем последовали предупреждения для жителей остальных регионов, кроме временно окупированных.

По состоянию на 22.17 опасность ракетных ударов остается.

В понедельник вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил, ссылаясь на данные военных, что Киев - под угрозой ракетных ударов.

Прямая речь: "В Дарницком районе на днях были взрывы. В Бровары тоже было попадание ракет. Да, наши противовоздушные силы работают хорошо. Но попадания есть. И потому гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул в понедельник, что для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов, и призвал соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги.

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