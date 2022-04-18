По всей территории Украины в понедельник вечером – воздушная тревога
По всей территории Украины в понедельник вечером объявлена воздушная тревога.
Источник: онлайн-карта сирен, сообщения председателей ОГА, мэр Киева Виталий Кличко.
Детали: объявление о воздушной тревоге появилось в 21:16 в Киеве, затем последовали предупреждения для жителей остальных регионов, кроме временно окупированных.
По состоянию на 22.17 опасность ракетных ударов остается.
В понедельник вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил, ссылаясь на данные военных, что Киев - под угрозой ракетных ударов.
Прямая речь: "В Дарницком районе на днях были взрывы. В Бровары тоже было попадание ракет. Да, наши противовоздушные силы работают хорошо. Но попадания есть. И потому гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул в понедельник, что для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов, и призвал соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги.
Предыстория:
- Утром 18 апреля российские захватчики нанесли 5 ракетных ударов по Львову. В результате обстрела были повреждены объекты на железнодорожных путях, из-за чего произошли задержки поездов.
- Погибли 7 человек. Взрывной волной повредили гостиницу, в которой разместили вынужденных переселенцев из восточных областей Украины.
- 11 человек получили ранения, среди них – трехлетний переселенец. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
- На станции технического обслуживания, куда попала ракета, сожжены и повреждены десятки автомобилей.