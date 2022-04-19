Голова області роз’яснив меру Херсона, як працювати в умовах окупації – ЗМІ

Журналісти зуміли отримати розпорядження голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути, яке він надав меру Херсона Ігорю Колихаєву у відповідь на його питання, як працювати в умовах російської окупації.

Джерело: "НВ" з посиланням на розпорядження Лагути

Пряма мова Лагути: "У разі відчуття Вами та членами Вашої родини, а також підлеглими та їхніми родинами загрози життю необхідно змінити місцеперебування для уникнення можливості захоплення в полон себе чи членів родини. При цьому продовжити виконувати свої посадові обов’язки та забезпечувати функціонування всіх комунальних служб міської територіальної громади. Не писати ні Вам, ні Вашим підлеглим заяв про звільнення із займаних посад тощо".

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Деталі: Лагута додав до документа інструкцію для голів міських, селищних і сільських громад, у якій надано детальний порядок дій.

Зокрема, мер повинен публічно оголосити про свою підтримку Збройних сил України та своє переконання в перемозі України над російськими окупантами.

Мер зобов’язаний вилучити печатки та електронні підписи посадовців та знищити всі документи з особовими даними співробітників органу місцевої влади.

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Крім того, міському голові потрібно повідомити голову ОВА про свою евакуацію та евакуацію своєї родини, та всіма силами намагатися не потрапити в полон до російських окупантів.

Водночас, відповідно до офіційної інструкції, фізична відсутність мера в місті не повинна перешкоджати забезпеченню місцевою радою роботи критичної інфраструктури і надання необхідних послуг населенню.

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