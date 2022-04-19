Глава области разъяснил мэру Херсона, как работать в условиях оккупации – СМИ

Журналисты сумели получить распоряжение главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты, которое он предоставил мэру Херсона Игорю Колыхаеву в ответ на его вопрос, как работать в условиях российской оккупации.

Источник: "НВ" со ссылкой на распоряжение Лагуты

Прямая речь Лагуты: "В случае ощущения Вами и членами Вашей семьи, а также подчиненными и их семьями, угрозы жизни необходимо изменить местонахождение во избежание возможности захвата в плен себя или членов семьи. При этом продолжить свои должностные обязанности и обеспечивать функционирование всех коммунальных служб городской территориальной общины. Не писать ни Вам, ни Вашим подчиненным заявления об увольнении с занимаемых должностей и т.д."

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Детали: Лагута добавил в документ инструкцию для глав городских, поселковых и сельских громад, в которой представлен детальный порядок действий.

В частности, мэр должен публично объявить о своей поддержке Вооруженных сил Украины и выразить свое убеждение в победе Украины над российскими оккупантами.

Мэр обязан изъять печати и электронные подписи должностных лиц и уничтожить все документы с личными данными сотрудников органа местной власти.

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Кроме того, мэру нужно уведомить главу ОВА о своей эвакуации и эвакуации своей семьи, и всеми силами стараться не попасть в плен к российским оккупантам.

В то же время согласно официальной инструкции физическое отсутствие мэра в городе не должно препятствовать обеспечению местным советом работы критической инфраструктуры и предоставления необходимых услуг населению.

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