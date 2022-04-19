Глава области разъяснил мэру Херсона, как работать в условиях оккупации – СМИ
Журналисты сумели получить распоряжение главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты, которое он предоставил мэру Херсона Игорю Колыхаеву в ответ на его вопрос, как работать в условиях российской оккупации.
Источник: "НВ" со ссылкой на распоряжение Лагуты
Прямая речь Лагуты: "В случае ощущения Вами и членами Вашей семьи, а также подчиненными и их семьями, угрозы жизни необходимо изменить местонахождение во избежание возможности захвата в плен себя или членов семьи. При этом продолжить свои должностные обязанности и обеспечивать функционирование всех коммунальных служб городской территориальной общины. Не писать ни Вам, ни Вашим подчиненным заявления об увольнении с занимаемых должностей и т.д."
Детали: Лагута добавил в документ инструкцию для глав городских, поселковых и сельских громад, в которой представлен детальный порядок действий.
В частности, мэр должен публично объявить о своей поддержке Вооруженных сил Украины и выразить свое убеждение в победе Украины над российскими оккупантами.
Мэр обязан изъять печати и электронные подписи должностных лиц и уничтожить все документы с личными данными сотрудников органа местной власти.
Кроме того, мэру нужно уведомить главу ОВА о своей эвакуации и эвакуации своей семьи, и всеми силами стараться не попасть в плен к российским оккупантам.
В то же время согласно официальной инструкции физическое отсутствие мэра в городе не должно препятствовать обеспечению местным советом работы критической инфраструктуры и предоставления необходимых услуг населению.
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Предыстория:
- Мэр Херсона Игорь Колыхаев публично попросил Офис президента и военную администрацию предоставить ему официальные разъяснения, как организовать работу местных властей в случае установления российских оккупационных властей, провозглашения незаконных формирований на захваченных территориях и введении в обращение валюты государства-агрессора. Ранее Колыхаев говорил, что вся исполнительная власть города на месте.
- Супруга бывшего мэра Херсона Владимира Мыколаенко убеждена, что его взяли в заложники российские военные. Ранее россияне похитили бывшего главу Херсонской области Андрея Путилова.
- 13 апреля Колыхаев рассказал украинским журналистам, что жители города массово бегут из-под российской оккупации, а областной центр постепенно пустеет.