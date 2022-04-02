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Гумкоридорами вдалося врятувати більше 6 тисяч українців – 3 тисячі з Маріуполя

Мазуренко Альона Субота, 2 квітня 2022, 01:21
фото: ДСНС

Заступник Голови офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 1 квітня вдалося евакуювати більше 6 тисяч українців, з них понад 3 тисячі з Маріуполя. 

Джерело: Тимошенко у телеграм

Дослівно: "6 266 людей було евакуйовано за сьогодні:

  • Донецька область: Маріуполь - 3 071 людина.
  • Луганська область: Сєвєродонецьк – 285 людей, Рубіжне – 60 людей, Лисичанськ – 1 300 людей, Кремінна – 52 людини, Попасна – 38 людей.
  • Запорізька область: Пологи - 452 людини, Василівка - 180 людей, Мелітополь - 813 людей, Бердянськ - 15 людей.

Деталі: Тимошенко додав, що у Запоріжжі українці очікують людей, які, нарешті, виїхали автобусами та приватним транспортом з Бердянська та Мелітополя.

Зокрема, у Запоріжжя прямує 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями, 300 автомобілів приватного транспорту.

Оновлено: Автобуси та приватний транспорт з Бердянська та Мелітополя все ж дістався Запоріжжя.

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Теми: евакуаціягуманітаркаУкраїнавійна
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