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Зеленський: Там, де були війська РФ – суцільна катастрофа й багато небезпек

Субота, 2 квітня 2022, 01:26

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська повільно залишають північні території України, й там, де вони були – багато небезпек.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "На півночі нашої країни триває відхід окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють з боями. Десь вони самі залишають позиції. Після них – суцільна катастрофа й дуже багато небезпек. Це правда.

Перше – бомбардування можуть тривати. Друге – вони мінують всю цю територію. Мінують будинки, мінують техніку, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек...

Ми просуваємося вперед. Просуваємося обережно. І кожен, хто повертається на цю територію, також має бути дуже обережним! Ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було. Навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв. Ще треба почекати. Чекати, коли наша земля буде розмінована. Чекати, коли можна буде запевнити вас, що нові обстріли неможливі".

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Теми: РосіявійнаЗеленський
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