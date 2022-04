Росія прагне захопити Херсонську, Донецьку й Луганську області повністю – зведення Генштабу

Російські війська намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонської області на півдні України та Донецької й Луганської областей на сході, утримуючи рубежі на захоплених територіях Київської та Чернігівської областей, аби відтягнути на них частину сил української армії.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, оперативна інформація станом на 12.00 суботи 2 квітня

Дослівно: "За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близькості від державного кордону України (з Білоруссю та Росією – ред.)".

Деталі: На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігається. У підрозділах збройних сил Республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з Україною.

На Поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію Білорусі. З метою уповільнення просування українських підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації.

Із Броварського напрямку на територію Курської області РФ було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Северодонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території України залучено до 75 БТГр, на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється).

Оновлення: Міністерство оборони Великої Британії опублікувало мапу захоплених та спірних територій України відповідно до даних британської розвідки на 2 квітня.

На ній видно, що Херсонська область захоплена майже повністю, Запорізька – частково, йдуть бої за заблокований Маріуполь на Донеччині та території Луганщини. Також ведуться бої на підступах до Запоріжжя й Миколаєва, триває боротьба за Чернігів та Суми, Харків перебуває фактично в облозі.

