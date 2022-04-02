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Токаєв обговорив із Путіним війну Росії проти України

Денис КарловськийСубота, 2 квітня 2022, 16:49
Токаєв (ліворуч) і путін (праворуч) у москві в серпні 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорив телефоном з російським президентом Володимиром Путіним війну в Україні та хід перемовин щодо перемир’я.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на заяву Кремля, сайт президента Казахстану "Акорда"

Деталі: У заяві Кремля вказують, що Путін нібито розповів Токаєву про хід бойових дій в Україні за російською версією подій.

Сайт президента Казахстану вказує, що Путін нібито наголосив у розмові з Токаєвим на важливості дотримання нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу України, поділившись деталями переговорів делегацій у Стамбулі.

Крім того, президенти обговорили питання економічних відносин між РФ та Казахстану та потребу збільшити обсяг товарообігу між країнами.

Передісторія:

  • За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.
  • 1 березня, на шосту добу повномасштабної війни Росії проти України, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах щодо перемир’я. Він також провів розмову з Путіним і закликав знайти компроміс з Україною.
  • 6 березня в колишній столиці Казахстану Алмати пройшов велелюдний мітинг, який санкціонувала органи місцевої влади та поліція, щодо підтримки України та засудження дій Путіна.
  • Казахські авіакомпанії відмовились від здійснення рейсів до Росії через відповідну заборону страхувальників авіасуден.
  • Влада Казахстану також спрямувала гуманітарну допомогу до України літаком через Польщу, а не суходолом через Росію та захоплені окупаційними військами території України, хоча Казахстан є союзником Росії.

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Теми: КазахстанПутінРосіявійна
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