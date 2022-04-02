Токаєв обговорив із Путіним війну Росії проти України

Токаєв (ліворуч) і путін (праворуч) у москві в серпні 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорив телефоном з російським президентом Володимиром Путіним війну в Україні та хід перемовин щодо перемир’я.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на заяву Кремля, сайт президента Казахстану "Акорда"

Деталі: У заяві Кремля вказують, що Путін нібито розповів Токаєву про хід бойових дій в Україні за російською версією подій.

Сайт президента Казахстану вказує, що Путін нібито наголосив у розмові з Токаєвим на важливості дотримання нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу України, поділившись деталями переговорів делегацій у Стамбулі.

Крім того, президенти обговорили питання економічних відносин між РФ та Казахстану та потребу збільшити обсяг товарообігу між країнами.

Передісторія:

За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.

1 березня, на шосту добу повномасштабної війни Росії проти України, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах щодо перемир’я. Він також провів розмову з Путіним і закликав знайти компроміс з Україною.

6 березня в колишній столиці Казахстану Алмати пройшов велелюдний мітинг, який санкціонувала органи місцевої влади та поліція, щодо підтримки України та засудження дій Путіна.

Казахські авіакомпанії відмовились від здійснення рейсів до Росії через відповідну заборону страхувальників авіасуден.

Влада Казахстану також спрямувала гуманітарну допомогу до України літаком через Польщу, а не суходолом через Росію та захоплені окупаційними військами території України, хоча Казахстан є союзником Росії.