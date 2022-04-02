Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Токаєв обговорив із Путіним війну Росії проти України

Денис КарловськийСубота, 2 квітня 2022, 16:49
Токаєв обговорив із Путіним війну Росії проти України
Токаєв (ліворуч) і путін (праворуч) у москві в серпні 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорив телефоном з російським президентом Володимиром Путіним війну в Україні та хід перемовин щодо перемир’я.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на заяву Кремля, сайт президента Казахстану "Акорда"

Деталі: У заяві Кремля вказують, що Путін нібито розповів Токаєву про хід бойових дій в Україні за російською версією подій.

Реклама:

Сайт президента Казахстану вказує, що Путін нібито наголосив у розмові з Токаєвим на важливості дотримання нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу України, поділившись деталями переговорів делегацій у Стамбулі.

Крім того, президенти обговорили питання економічних відносин між РФ та Казахстану та потребу збільшити обсяг товарообігу між країнами.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до російських окупаційних військ в Україні, проте Казахстан відмовив. Перед цим уряд Казахстану заявив, що не визнає так звані "республіки" на Донбасі та виключив можливість перекидання своїх миротворчих сил туди за проханням РФ.
  • 1 березня, на шосту добу повномасштабної війни Росії проти України, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах щодо перемир’я. Він також провів розмову з Путіним і закликав знайти компроміс з Україною.
  • 6 березня в колишній столиці Казахстану Алмати пройшов велелюдний мітинг, який санкціонувала органи місцевої влади та поліція, щодо підтримки України та засудження дій Путіна.
  • Казахські авіакомпанії відмовились від здійснення рейсів до Росії через відповідну заборону страхувальників авіасуден.
  • Влада Казахстану також спрямувала гуманітарну допомогу до України літаком через Польщу, а не суходолом через Росію та захоплені окупаційними військами території України, хоча Казахстан є союзником Росії.

Теми: КазахстанПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: