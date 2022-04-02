Токаєв обговорив із Путіним війну Росії проти України

Токаєв (ліворуч) і путін (праворуч) у москві в серпні 2021 року. фото ілюстративне: getty images

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорив телефоном з російським президентом Володимиром Путіним війну в Україні та хід перемовин щодо перемир’я.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на заяву Кремля, сайт президента Казахстану "Акорда"

Деталі: У заяві Кремля вказують, що Путін нібито розповів Токаєву про хід бойових дій в Україні за російською версією подій.

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Сайт президента Казахстану вказує, що Путін нібито наголосив у розмові з Токаєвим на важливості дотримання нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу України, поділившись деталями переговорів делегацій у Стамбулі.

Крім того, президенти обговорили питання економічних відносин між РФ та Казахстану та потребу збільшити обсяг товарообігу між країнами.

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