Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

Украинские власти провели второй обмен пленными за одну неделю и спасли из плена 19 украинцев, в том числе раненых.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Состоялся очередной обмен пленными.

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На этот раз среди освобожденных есть раненные, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.

Благодарю Президента Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными".

Детали: Среди 19 освобожденных из плена украинцев, десять являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, в том числе два офицера.

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Остальные девять – гражданские.

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