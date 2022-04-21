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Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 15:12
віце-премьер-министр ирина верещук. фото: пресс-служба минреинтеграции

Украинские власти провели второй обмен пленными за одну неделю и спасли из плена 19 украинцев, в том числе раненых.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Состоялся очередной обмен пленными.

На этот раз среди освобожденных есть раненные, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.

Благодарю Президента Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными".

Детали: Среди 19 освобожденных из плена украинцев, десять являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, в том числе два офицера.

Остальные девять – гражданские.

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Предыстория:

  • Во вторник на этой неделе 19 апреля украинские власти совершили пятый по счету обмен пленными, вернув 76 украинцев. Из них 60 были военными ВСУ, а остальные гражданскими.
  • 14 апреля украинские власти провели четвертый обмен военнопленными в формате "30 на 30". 1 апреля Украина провела обмен в формате "86 на 86" военных, вернув в том числе 15 из них военнослужащих.
  • 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате "10 на 10". Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир". Также ранее украинские власти проводили обмен 9 российских срочников на плененного мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного 11 марта.
  • Кроме того, украинские власти готовы к любому формату обмена пленными или даже возвращению трупов погибших солдат оккупационных войск РФ в обмен на гражданских лиц и военных, оказавшихся заблокированными российскими войсками на "Азовстали" в Мариуполе. Виктор Медведчук обращался к своему куму с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Темы: ВерещукобменпленныеВооруженные силы
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