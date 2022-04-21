Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 15:12
Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена
віце-премьер-министр ирина верещук. фото: пресс-служба минреинтеграции

Украинские власти провели второй обмен пленными за одну неделю и спасли из плена 19 украинцев, в том числе раненых.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Состоялся очередной обмен пленными.

Реклама:

На этот раз среди освобожденных есть раненные, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации.

Благодарю Президента Зеленского за постоянную личную вовлеченность в процесс обмена пленными".

Детали: Среди 19 освобожденных из плена украинцев, десять являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, в том числе два офицера.

ВИДЕО ДНЯ

Остальные девять – гражданские.

Предыстория:

  • Во вторник на этой неделе 19 апреля украинские власти совершили пятый по счету обмен пленными, вернув 76 украинцев. Из них 60 были военными ВСУ, а остальные гражданскими.
  • 14 апреля украинские власти провели четвертый обмен военнопленными в формате "30 на 30". 1 апреля Украина провела обмен в формате "86 на 86" военных, вернув в том числе 15 из них военнослужащих.
  • 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате "10 на 10". Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир". Также ранее украинские власти проводили обмен 9 российских срочников на плененного мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного 11 марта.
  • Кроме того, украинские власти готовы к любому формату обмена пленными или даже возвращению трупов погибших солдат оккупационных войск РФ в обмен на гражданских лиц и военных, оказавшихся заблокированными российскими войсками на "Азовстали" в Мариуполе. Виктор Медведчук обращался к своему куму с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Темы: ВерещукобменпленныеВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Верещук
Верещук о должности министра: О переходе в Минобороны речь не идет. Пошлют – пойду
Верещук: Война не завершится до весны, путь к победе будет долгим
Верещук сообщила, через какие пункты украинцы могут въехать из России и Беларуси
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: