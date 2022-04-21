Рада позбавила Медведчука посади та продовжила воєнний стан
Четвер, 21 квітня 2022, 15:44
Верховна Рада 21 квітня знову зібралася на роботу, зокрема, позбавила затриманого на спробі втечі нардепа Віктора Медведчука посади у комітеті, а також продовжила воєнний стан ще на місяць.
Джерело: нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Telegram
Деталі: Зазначається, що Рада відкликала Медведчука з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
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Парламент також продовжив дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб.
Передісторія:
- З травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів(нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.
- 27 лютого стало відомо, що Медведчук втікіз-під домашнього арешту.
- 12 квітня стало відомо про затримання в Україні Медведчука.
- 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави
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