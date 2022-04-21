Рада позбавила Медведчука посади та продовжила воєнний стан

Верховна Рада 21 квітня знову зібралася на роботу, зокрема, позбавила затриманого на спробі втечі нардепа Віктора Медведчука посади у комітеті, а також продовжила воєнний стан ще на місяць.

Джерело: нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: Зазначається, що Рада відкликала Медведчука з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Парламент також продовжив дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб.

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