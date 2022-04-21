Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение
Четверг, 21 апреля 2022, 15:44
Верховная Рада 21 апреля снова собралась на работу, в частности, лишила задержанного на попытке побега нардепа Виктора Медведчука должности в комитете, а также продлила военное положение еще на месяц.
Источник: нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram
Детали: Отмечается, что Рада отозвала Медведчука с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Парламент также продлил действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток.
Предыстория:
- С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов(нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.
- 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежализ-под домашнего ареста.
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Медведчука.
- 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога