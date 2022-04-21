Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение

Верховная Рада 21 апреля снова собралась на работу, в частности, лишила задержанного на попытке побега нардепа Виктора Медведчука должности в комитете, а также продлила военное положение еще на месяц.

Источник: нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: Отмечается, что Рада отозвала Медведчука с должности члена Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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Парламент также продлил действие военного положения в Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток.

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