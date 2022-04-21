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Львівщина: в Дрогобичі провели дерусифікацію вулиць та "вічного вогню"

Денис КарловськийЧетвер, 21 квітня 2022, 17:25
демонтаж радянського меморіала в дрогобичі. фото: тарас кучма

У Дрогобичі на Львівщині місцева влада присвоїла нові назви вулицям, які носили імена російських діячів, а також демонтували меморіал "Вічного вогню" в парку.

Джерело: Дрогобицький міський голова Тарас Кучма

Пряма мова Кучми: "Зміна історичних подій та фактів, "осипання" України пам’ятниками та вулицями, що пов’язані не з боротьбою за Україну (як це повинно бути), а навпаки – з прославою комунізму та Кремля – це те, над чим рашистська пропаганда працювала століттями. 

Тож яке полегшення ми відчули, позбувшись цього непотребу в такий переломний момент для кожного українця.

Слава Україні!"

Деталі: На черговій сесії Дрогобицька міська рада ухвалила присвоїти імена Героїв України низці вулиць, які були пов’язані з російськими діями. Таким чином міськрада перейменувала:

  • вулицю Сахарова на вулицю Івана Дацка;
  • вулицю Чехова на вулицю Андрія Скрипника;
  • вулицю Глінки на вулицю Руслана Сиксоя;
  • вулицю Пушкіна на вулицю Задубична;
  • вулицю Некрасова на вулицю Сахарова;
  • вулицю Толстого на вулицю науковця Михайла Шалати.

Крім того, в Меморіалі слави на розі вулиць Самбірської та Івана Франка демонтують залишки комуністичної символіки, включно з комплексом "Вічний вогонь".

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Кучма зазначив, що юридична підготовка до демонтажу "Вічного вогню" велася в місті з літа 2021 року, коли проводили громадські слухання та консультації.

Передісторія:

  • Із початку повномасштабної війни в багатьох містах України перейменовують вулиці, площі, музеї та меморіальні комплекси, які пов’язані з культурою або історією держави-окупанта. 
  • У перші дні в Києві перейменували музей російського поета Олександра Пушкіна. Київський метрополітен відкрив громадське опитування щодо перейменування низки станцій, пов’язаних із російськими діячами. Мер Києва Віталій Кличко підтримав цю ідею.
  • 15 квітня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті проведуть подібну програму дерусифікації вулиць.
  • У Львові планують у травні перейменувати понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів або місцевостей.
  • В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які носять назви російських діячів.

Теми: ЛьвівщинадекомунізаціяРосіякультура
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