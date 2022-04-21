Львівщина: в Дрогобичі провели дерусифікацію вулиць та "вічного вогню"

У Дрогобичі на Львівщині місцева влада присвоїла нові назви вулицям, які носили імена російських діячів, а також демонтували меморіал "Вічного вогню" в парку.

Джерело: Дрогобицький міський голова Тарас Кучма

Пряма мова Кучми: "Зміна історичних подій та фактів, "осипання" України пам’ятниками та вулицями, що пов’язані не з боротьбою за Україну (як це повинно бути), а навпаки – з прославою комунізму та Кремля – це те, над чим рашистська пропаганда працювала століттями.

Тож яке полегшення ми відчули, позбувшись цього непотребу в такий переломний момент для кожного українця.

Слава Україні!"

Деталі: На черговій сесії Дрогобицька міська рада ухвалила присвоїти імена Героїв України низці вулиць, які були пов’язані з російськими діями. Таким чином міськрада перейменувала:

вулицю Сахарова на вулицю Івана Дацка;

вулицю Чехова на вулицю Андрія Скрипника;

вулицю Глінки на вулицю Руслана Сиксоя;

вулицю Пушкіна на вулицю Задубична;

вулицю Некрасова на вулицю Сахарова;

вулицю Толстого на вулицю науковця Михайла Шалати.

Крім того, в Меморіалі слави на розі вулиць Самбірської та Івана Франка демонтують залишки комуністичної символіки, включно з комплексом "Вічний вогонь".

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Кучма зазначив, що юридична підготовка до демонтажу "Вічного вогню" велася в місті з літа 2021 року, коли проводили громадські слухання та консультації.

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