Львівщина: в Дрогобичі провели дерусифікацію вулиць та "вічного вогню"
У Дрогобичі на Львівщині місцева влада присвоїла нові назви вулицям, які носили імена російських діячів, а також демонтували меморіал "Вічного вогню" в парку.
Джерело: Дрогобицький міський голова Тарас Кучма
Пряма мова Кучми: "Зміна історичних подій та фактів, "осипання" України пам’ятниками та вулицями, що пов’язані не з боротьбою за Україну (як це повинно бути), а навпаки – з прославою комунізму та Кремля – це те, над чим рашистська пропаганда працювала століттями.
Тож яке полегшення ми відчули, позбувшись цього непотребу в такий переломний момент для кожного українця.
Слава Україні!"
Деталі: На черговій сесії Дрогобицька міська рада ухвалила присвоїти імена Героїв України низці вулиць, які були пов’язані з російськими діями. Таким чином міськрада перейменувала:
- вулицю Сахарова на вулицю Івана Дацка;
- вулицю Чехова на вулицю Андрія Скрипника;
- вулицю Глінки на вулицю Руслана Сиксоя;
- вулицю Пушкіна на вулицю Задубична;
- вулицю Некрасова на вулицю Сахарова;
- вулицю Толстого на вулицю науковця Михайла Шалати.
Крім того, в Меморіалі слави на розі вулиць Самбірської та Івана Франка демонтують залишки комуністичної символіки, включно з комплексом "Вічний вогонь".
Кучма зазначив, що юридична підготовка до демонтажу "Вічного вогню" велася в місті з літа 2021 року, коли проводили громадські слухання та консультації.
Передісторія:
- Із початку повномасштабної війни в багатьох містах України перейменовують вулиці, площі, музеї та меморіальні комплекси, які пов’язані з культурою або історією держави-окупанта.
- У перші дні в Києві перейменували музей російського поета Олександра Пушкіна. Київський метрополітен відкрив громадське опитування щодо перейменування низки станцій, пов’язаних із російськими діячами. Мер Києва Віталій Кличко підтримав цю ідею.
- 15 квітня мер Дніпра Борис Філатов заявив, що в місті проведуть подібну програму дерусифікації вулиць.
- У Львові планують у травні перейменувати понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів або місцевостей.
- В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які носять назви російських діячів.