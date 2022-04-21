Львовская область: в Дрогобыче провели дерусификацию улиц и "вечного огня"

В Дрогобыче Львовской области местные власти присвоили новые названия улицам, которые носили имена российских деятелей, а также демонтировали мемориал "Вечного огня" в парке.

Источник: мэр Дрогобыча Тарас Кучма

Прямая речь Кучмы: "Изменение исторических событий и фактов, "осыпание" Украины памятниками и улицами, которые связаны не с борьбой за Украину (как это должно быть), а наоборот – с восславлением коммунизма и Кремля – это то, над чем рашистская пропаганда работала столетиями.

Реклама:

Поэтому какое облегчение мы почувствовали, избавившись от этого хлама в такой переломный момент для каждого украинца.

Слава Украине!"

Детали: На очередной сессии Дрогобычский городской совет принял решение присвоить имена Героев Украины ряду улиц, связанных с российскими действиями. Таким образом горсовет переименовал:

ВИДЕО ДНЯ

улицу Сахарова на улицу Ивана Дацка;

улицу Чехова на улицу Андрея Скрипника;

улицу Глинки на улицу Руслана Сиксоя;

улицу Пушкина на улицу Задубичная;

улицу Некрасова на улицу Сахарова;

улицу Толстого на улицу ученого Михаила Шалаты.

Кроме того, в Мемориале славы на углу улиц Самборской и Ивана Франко демонтируют остатки коммунистической символики, включая комплекс "Вечный огонь".

Кучма отметил, что юридическая подготовка к демонтажу Вечного огня велась в городе с лета 2021 года, когда проводились общественные слушания и консультации.

Предыстория: