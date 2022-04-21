Львовская область: в Дрогобыче провели дерусификацию улиц и "вечного огня"
В Дрогобыче Львовской области местные власти присвоили новые названия улицам, которые носили имена российских деятелей, а также демонтировали мемориал "Вечного огня" в парке.
Источник: мэр Дрогобыча Тарас Кучма
Прямая речь Кучмы: "Изменение исторических событий и фактов, "осыпание" Украины памятниками и улицами, которые связаны не с борьбой за Украину (как это должно быть), а наоборот – с восславлением коммунизма и Кремля – это то, над чем рашистская пропаганда работала столетиями.
Поэтому какое облегчение мы почувствовали, избавившись от этого хлама в такой переломный момент для каждого украинца.
Слава Украине!"
Детали: На очередной сессии Дрогобычский городской совет принял решение присвоить имена Героев Украины ряду улиц, связанных с российскими действиями. Таким образом горсовет переименовал:
- улицу Сахарова на улицу Ивана Дацка;
- улицу Чехова на улицу Андрея Скрипника;
- улицу Глинки на улицу Руслана Сиксоя;
- улицу Пушкина на улицу Задубичная;
- улицу Некрасова на улицу Сахарова;
- улицу Толстого на улицу ученого Михаила Шалаты.
Кроме того, в Мемориале славы на углу улиц Самборской и Ивана Франко демонтируют остатки коммунистической символики, включая комплекс "Вечный огонь".
Кучма отметил, что юридическая подготовка к демонтажу Вечного огня велась в городе с лета 2021 года, когда проводились общественные слушания и консультации.
Предыстория:
- С начала полномасштабной войны во многих городах Украины переименовывают улицы, площади, музеи и мемориальные комплексы, связанные с культурой или историей государства-оккупанта.
- В первые дни в Киеве переименовали музей российского поэта Александра Пушкина. Киевский метрополитен открыл общественный опрос по переименованию ряда станций, связанных с российскими деятелями. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал эту идею.
- 15 апреля мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе будет проведена подобная программа дерусификации улиц.
- Во Львове планируется в мае переименовать более 30 улиц, названных в честь российских деятелей или местностей.
- В Ужгороде переименуют 58 улиц, носящих названия российских деятелей.