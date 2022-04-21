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Львовская область: в Дрогобыче провели дерусификацию улиц и "вечного огня"

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 17:25
Львовская область: в Дрогобыче провели дерусификацию улиц и вечного огня
демонтаж советского мемориала в дрогобыче. фото: тарас кучма

В Дрогобыче Львовской области местные власти присвоили новые названия улицам, которые носили имена российских деятелей, а также демонтировали мемориал "Вечного огня" в парке.

Источник: мэр Дрогобыча Тарас Кучма

Прямая речь Кучмы: "Изменение исторических событий и фактов, "осыпание" Украины памятниками и улицами, которые связаны не с борьбой за Украину (как это должно быть), а наоборот – с восславлением коммунизма и Кремля – это то, над чем рашистская пропаганда работала столетиями.

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Поэтому какое облегчение мы почувствовали, избавившись от этого хлама в такой переломный момент для каждого украинца.

Слава Украине!"

Детали: На очередной сессии Дрогобычский городской совет принял решение присвоить имена Героев Украины ряду улиц, связанных с российскими действиями. Таким образом горсовет переименовал:

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  • улицу Сахарова на улицу Ивана Дацка;
  • улицу Чехова на улицу Андрея Скрипника;
  • улицу Глинки на улицу Руслана Сиксоя;
  • улицу Пушкина на улицу Задубичная;
  • улицу Некрасова на улицу Сахарова;
  • улицу Толстого на улицу ученого Михаила Шалаты.

Кроме того, в Мемориале славы на углу улиц Самборской и Ивана Франко демонтируют остатки коммунистической символики, включая комплекс "Вечный огонь".

Кучма отметил, что юридическая подготовка к демонтажу Вечного огня велась в городе с лета 2021 года, когда проводились общественные слушания и консультации.

Предыстория:

  • С начала полномасштабной войны во многих городах Украины переименовывают улицы, площади, музеи и мемориальные комплексы, связанные с культурой или историей государства-оккупанта.
  • В первые дни в Киеве переименовали музей российского поэта Александра Пушкина. Киевский метрополитен открыл общественный опрос по переименованию ряда станций, связанных с российскими деятелями. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал эту идею.
  • 15 апреля мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе будет проведена подобная программа дерусификации улиц.
  • Во Львове планируется в мае переименовать более 30 улиц, названных в честь российских деятелей или местностей.
  • В Ужгороде переименуют 58 улиц, носящих названия российских деятелей.

Темы: ЛьвовщинадекоммунизацияРосcиякультура
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