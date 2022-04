Байден: Путину не удалось реализовать свои грандиозные планы на поле боя в Украине

Президент США Джо Байден констатирует, что глава РФ Владимир Путин не смог реализовать свои амбиции захватчика украинской территории.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Путину не удалось реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя.

Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские граждане, предотвратили завоевание Россией их страны".

Putin has failed to achieve his grand ambitions on the battlefield.



President Zelenskyy and his democratically elected government remain in power, and Ukrainian armed forces—joined by brave Ukrainian civilians—have thwarted Russia's conquest of their country.