Війна почалася о 3:40, Зеленський у білій сорочці сказав: "Будемо боротися" – Данілов

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів, що вторгнення Росії в Україну розпочалося о 3:40 на ділянці Мілове в Луганській області, а вже десь о 5 ранку – наступ був всюди.

Джерело: інтерв’ю Данілова "Українській правді"

Пряма мова Данілова: "Вторгнення почалося в 3:40 в Луганській області на ділянці Мілове, але ми думали, що там вони заходять саме по території Донецької і Луганської областей. Ми вважали, що їхня мета після визнання "республік" забрати їх в межах областей.

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Але потім вже через годину двадцять наступ почався скрізь. Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося...

Каже: "Ну що? Будемо боротися!"".

Деталі: Далі, за словами Данілова, десь о 5:30 було уже скликане термінове засідання РНБО. Усі проекти рішень були заготовлені.

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Данілов розповів, що 23 лютого було засідання Радбезу про введення надзвичайного стану, де вже лунали пропозиції, треба вводити воєнний стан, але не хотіли цим провокувати Росію.

Секретар РНБО додав, що раніше на зустрічі із головами всіх фракцій депутати сиділи і розглядали кожен пункт, а він їм сказав, що сьогодні вони коми правлять, але "завтра треба буде зовсім інше рішення приймати".

Данілов зазначив, що коли 24 лютого представляв у парламенті указ президента, рішення РНБО про воєнний стан, то зал був "напружений і наелектризований", бо в перші дні війни "приймається дуже багато рішень: хтось хоче збігти, хтось хоче якісь свої статки терміново вивезти".

Він також пригадав, що перша інформація про плани фізичного знищення президента надійшла ще 22 лютого. Зеленський реагував на це словами словами "Що знову?", а Данілов просив його не жартувати, бо загроза серйозна.

За словами Данілова, в той же день він говорив з президентом і чітко усвідомив, що Зеленський нікуди з Києва не збирається. Президент сказав, що не може це кинути, тому будь що буде, але вони будуть лишатися у столиці.

Данілов підкреслив, що пропозицій, щоб Зеленський покинув місто, було дуже багато. Так само як і була підготовлена низка інших центрів, звідки можна керувати країною і приймати рішення.

Данілов додав, що також до нападу Росії влада подбала про те, щоб під час війни був сталий зв’язок, щоб люди мали інформацію і не виникало панічних настроїв через це.

Він зазначив, що додаткове обладнання для зв’язку, яке отримали від партнерів, роздавали вже у день нападу.

Данілов також розповів, що десь за тиждень до війни на спільній нараді з прем’єром Денисом Шмигалем проговорили, як мають працювати і де мають знаходитися у разі критичної ситуації міністерства.

Наперед обговорювали і ставку Верховного Головнокомандувача.

24 лютого після голосування про воєнний стан, президент запросив всіх голів фракцій до себе і закликав усіх забути, що було, і працювати одною командою.

А потім були кілька селекторів з усіма головами обласних державних адміністрацій, які вже стали головами військових адміністрацій.

Ці наради були на 9-ту годину, на 12-ту, на 15-ту і на 18-ту, і, за словами Данілова, вони показали, що всі керівники областей знаходяться на своїх робочих місцях.