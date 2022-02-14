Данілов про визнання Держдумою РФ формувань в ОРДЛО: Ну, послухайте, така країна

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість визнання Держдумою Росії незаконних збройних формувань на Донбасі як окремішних від України.

Джерело: трансляція пресбрифінгу Данілова спільно з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком після закритої наради з нардепами

Пряма мова Данілова: "На сьогоднішній день, ми його (ризик повномасштабного наступу – ред.) не бачимо.

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Чи можуть бути якісь негаразди з боку РФ? Так, можуть. Ми до цього готові.

Але ми не розуміємо, як у ХХІ столітті, 22-й рік: інша країна каже, що ми вас будемо вбивати. Скажіть, будь ласка, що це таке?! Як це називати: геноцид, тероризм – як це називати?!

Те, що вони (депутати Держдуми РФ – ред.) збираються визнавати ("незалежність" проросійських незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" – ред.). Ну, послухайте, така країна. Що ми можемо змінити зараз із вами думку цих людей у Москві?

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Вони загарбали Крим, вони розгорнули війну на території Донецької і Луганської області".

Деталі: Данілов додав, що українська влада буде реагувати на порушення суверенітету й територіальної цілісності. Проте він прояснив, що Україна буде реагувати на таке порушення після відповідного ухвалення, а не заздалегідь.

Секретар РНБО розповів, що відповів на запитання народних депутатів на закритій нараді про стан безпеки та бойової готовності українського війська на тлі новин про можливе вторгнення Росії в найближчі дні.

Данілов запевнив, що ризик початку повномасштабної війни Росії проти України в проміжку 15-17 лютого – дуже низький.

Голова парламенту Стефанчук додав, що на закритій нараді порушували питання, які охороняються держтаємницею, але запевнив, що дискусії додали спокою й впевненості парламентарям у безпеці України.

На нараді були присутні члени президії парламенту та глави фракцій, окрім співголів фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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