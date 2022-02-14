Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов про визнання Держдумою РФ формувань в ОРДЛО: Ну, послухайте, така країна

Понеділок, 14 лютого 2022, 17:27
Данілов про визнання Держдумою РФ формувань в ОРДЛО: Ну, послухайте, така країна
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість визнання Держдумою Росії незаконних збройних формувань на Донбасі як окремішних від України.

Джерело: трансляція пресбрифінгу Данілова спільно з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком після закритої наради з нардепами

Пряма мова Данілова: "На сьогоднішній день, ми його (ризик повномасштабного наступу – ред.) не бачимо. 

Реклама:

Чи можуть бути якісь негаразди з боку РФ? Так, можуть. Ми до цього готові.

Але ми не розуміємо, як у ХХІ столітті, 22-й рік: інша країна каже, що ми вас будемо вбивати. Скажіть, будь ласка, що це таке?! Як це називати: геноцид, тероризм – як це називати?!

Те, що вони (депутати Держдуми РФ – ред.) збираються визнавати ("незалежність" проросійських незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР" – ред.). Ну, послухайте, така країна. Що ми можемо змінити зараз із вами думку цих людей у Москві?

ВІДЕО ДНЯ

Вони загарбали Крим, вони розгорнули війну на території Донецької і Луганської області".

Деталі: Данілов додав, що українська влада буде реагувати на порушення суверенітету й територіальної цілісності. Проте він прояснив, що Україна буде реагувати на таке порушення після відповідного ухвалення, а не заздалегідь.

Секретар РНБО розповів, що відповів на запитання народних депутатів на закритій нараді про стан безпеки та бойової готовності українського війська на тлі новин про можливе вторгнення Росії в найближчі дні. 

Данілов запевнив, що ризик початку повномасштабної війни Росії проти України в проміжку 15-17 лютого – дуже низький.

Голова парламенту Стефанчук додав, що на закритій нараді порушували питання, які охороняються держтаємницею, але запевнив, що дискусії додали спокою й впевненості парламентарям у безпеці України.

На нараді були присутні члени президії парламенту та глави фракцій, окрім співголів фракції "Опозиційна платформа – За життя", а також прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Передісторія: 

  • 15 лютого в Держдумі заплановано розглянути проєкт визнання так званої "незалежності від України" тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей. 
  • За повідомленнями ізраїльських журналістів, американське керівництво нібито таємно повідомило лідерів Ізраїля, що Росія готова почати широкомасштабний наступ в Україні 15 лютого.
  • Німецьке видання Der Spiegel заявило, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.
  • Із січня американські посадовці заявляють, що Росія готує провокацію як привід для вторгнення.

Теми: ДаніловРосіяОРДЛОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: